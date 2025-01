Berliner Silvester: Das sind die Namen der „deutschen Täter“

Jetzt, da er an der Macht ist und die AfD das fordert, will Berlins Bürgermeister Kai Wegner die Vornamen der „deutschen Täter“ aus der Silvesternacht nicht mehr veröffentlichen. Deswegen machte es Julian Reichelt für NIUS in unserem Tweet des Tages.

Die Analyse ergibt: Von über 500 Tätern hatten nur maximal 90 keinen Migrationshintergrund.

Je früher die REMIGRATION beginnt, desto besser

Der bekannte Berliner Publizist Julian Adrat dazu: „Mohammed, Mustafa, Murat, … die Namen der „deutschen“ Goldstück-Milizen, die zu Silvester Bürgerkrieg spielen. Ein Verbrechen, diesen tickenden Zeitbomben jemals den deutschen Pass gegeben zu haben! NIEMALS werden sie etwas anderes tun, als Deutschland zu hassen. Man muss sich das mal vorstellen: Viele dieser Jungs kamen vor 10 Jahren, da waren sie Kinder, vor Bomben flüchtend, hieß es, und ZEHN JAHRE Bürgergeld haben in ihnen eine Verachtung ohne Maß gezüchtet. Wo waren ihre Eltern? Was haben ihre Eltern ihnen „beigebracht“? Und jetzt muss man das weiterdenken: Nochmal zehn Jahre und sie haben selbst Kinder, was glaubt ihr, wie werden die ticken? Viele machen sich keine Vorstellung davon, von der absoluten Katastrophe, auf die wir zusteuern. Je früher die REMIGRATION beginnt, desto besser. Es ist die einzige Lösung. Und ich freue mich darauf.

