„Der bringt uns noch um“: Angst der TV-Gehirngewaschenen vor einem Wahlsieg Trumps

(David Berger) „Dann können wir unsere Koffer packen“ oder: „Dann werden die KZs in Deutschland wieder eröffnet“; und für die Reiselustigen: „Dann würde ich sofort auswandern“ – nur einige Stimmen von Bundesbürgern, die mit Sorge auf die US-Wahlen am kommenden Dienstag blicken. Und die der geniale Achim Winter für den Kontrafunk eingefangen hat.

„Winters Woche“ – das ist eine der Sendungen des „Kontrafunks“, die inzwischen Kultstatus erlangt haben. Und das nicht nur, weil uns das Gemüt und Denken unserer Mitmenschen gleich in Ton und Bild nahe gebracht wird.

Wird es Kamala doch nicht?

Diesmal: Falls Trump die Wahl gewinnt! Neben Halloween, der VW-Krise und der am Horizont aufziehenden neuen Gefahr durch Bombenleger in Bahnhöfen dominiert die US-Wahl die Gedanken der Passanten. Eine gewisse Verzweiflung ist also spürbar, weil leider noch nicht feststeht, dass Kamala „es wird“.

ERSCHÜTTERND! Ich hätte niemals geglaubt, dass die mediale Gehirnwäsche in Deutschland so gut funktioniert und es derart viele einfältige, unreflektierte Menschen gibt. Nun ist auch der erbitterte Kampf von LINKS-GRÜN gegen die Sozialen Medien zu verstehen, denn sie verbreiten… pic.twitter.com/XyU0vYSC1J — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) November 3, 2024

Eine spannende Woche voller Erwartung also, eine Art Kamala-Advent, in der auch noch ein sich als Uwe Steimle Ausgebender im Beitrag Achim Winters herumgeistert. Freundschaftlich verbunden sind wir auch „Basta Berlin“, dem Podcast unserer beiden Moderatoren Marcel Joppa und Benjamin Gollme.

Und hier gibt es die ganze Sendung:

