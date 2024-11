Verhilft dieses Eichhörnchen Trump zum endgültigen Sieg?

(David Berger) Dass im US-Wahlkampf vieles ganz anders läuft als bei derartigen Anlässen in Europa ist kein Geheimnis. Auch dass die Chancen Trumps auf einen Wahlsieg deutlich besser stehen als die von Harris, ist längst bekannt. Aber dass ein Eichhörnchen Trump zum endgültigen Sieg verhelfen könnte, ist doch etwas gewöhnungsbedürftig.

Unser Tweet des Tages von Dominik Reichert:

Das hier ist Peanut das Eichhörnchen. Peanut wurde von den New Yorker Behören quasi grundlos eingeschläfert und wird deswegen grade zu einem Märthyrer. Die Empörung ist unfassbar groß und der Fall wird konkret mit der schlechten Politik der Demokraten in Verbindung gebracht. Es klingt verrückt, aber ist es am Ende Peanut das Eichhörnchen, was Donald Trump zum Wahlsieg verhilft?

🐿️🥜Das hier ist Peanut das Eichhörnchen. Peanut wurde von den New Yorker Behören quasi grundlos eingeschläfert und wird deswegen grade zu einem Märthyrer. Die Empörung ist unfassbar groß und der Fall wird konkret mit der schlechten Politik der Demokraten in Verbindung gebracht.… pic.twitter.com/5zcaPMUZjA — Dominik Reichert / Eiserner Vorhang (@EisernerVorhang) November 3, 2024

Gay Porno Darsteller, der Trump zum Sieg verhilft?

Ergänzt sei hier, was Kollege Alexander Wallasch dazu herausgefunden hat: „Es gehört zum manchmal skurrilen Kosmos des Donald Trump, dass er seinen Wahlsieg in wenigen Tagen einem ermordeten Eichhörnchen zu verdanken haben könnte.

„Ruhe in Frieden, mein bester Freund. Danke für die besten sieben Jahre meines Lebens“, schrieb Marc Longo zuletzt. Dem aufmerksamen Leser mag hier auffallen, dass der Name des so schwer Geschädigten im Kontext mit seinem Instagram-Auftritt auch gut zu einem anderen Genre passen könnte – analog zum legendären LongDongSilver und anderen.

Und dann macht man als Journalist eben, was man zwanghaft so macht und geht in die Recherche. Tatsächlich stößt man dabei auf eindeutiges Material eines Gay-Porn-Darstellers „Marc Longo“, der Ähnlichkeit mit dem Eichhörnchenvater hat – bis hin zu den Tätowierungen. Ein Detail dieser expliziten Darstellung ist ein besonders ausgeprägtes Hörnchen. Ist das alles schon KI? Ein Selbstbefriedigungsfilm trägt jedenfalls bereits den Untertitel: „Squirrel_Daddy-Mark Longo“.“ (Quelle)