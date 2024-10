meldestelle-respect: „In Deutschland ist der Blockwart zurück“

Die Freiheit, die sie meinen, ist jedoch die Freiheit zum Gehorsam. Die Sicherheit, von der sie träumen, ist die Sicherheit der Regierung vor der allzu abweichenden Meinung (Alexander Kissler)

(David Berger) Das linksgrüne Regime macht einen weiteren Schritt bei der Umwandlung Deutschlands in eine Diktatur durch Überwachung des Denkens und „Säuberung“ des Internets: Dank der „meldestelle-respect“ kann Regierungskritik jetzt als „Hassrede“ denunziert und dann gelöscht werden.

Dabei geht man keineswegs verschämt ob seiner totalitär-verfassungswidrigen Aktionen vor, wie noch in anderen EU-Ländern: In Deutschland „verschleiert man nicht, dass der Kampf gegen „Hass und Hetze“ auch den aus staatlicher Sicht unerwünschten Äußerungen gilt – und keineswegs nur „rechtswidrigen Inhalten“. Auf anonyme Meldungen hin soll das Netz gesäubert werden, mit fatalen Folgen für Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und das gesamte öffentliche Klima …

Gleichgeschaltet gegen Regimekritiker

REspect! will allgemein „gegen Hetze, Verschwörungserzählungen und Fake News“ vorgehen. Das aber bedeutet: Eine vom Bundesfamilienministerium geförderte, von der Bundesnetzagentur ausgezeichnete und von der Bundesregierung beworbene Meldestelle will entscheiden, wo die Meinungsfreiheit endet und die Hetze beginnt. Und dieselbe Meldestelle will definieren, was eine Verschwörungserzählung ausmacht und was als Fake News zu gelten hat. Die Plattformen sollen dann diese im Zweifel gewiss regierungsfreundliche Deutung übernehmen und anstößige „Bilder, Texte, Videos“ (so Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur) löschen.“ (Quelle)

Unser Tweet des Tages dazu von Beatrix von Storch, die sich seit vielen Jahren für die Wahrung unserer grundgesetzlich verbürgten Meinungsfreiheit einsetzt und die eine Idee hat, wie wir die perfiden Pläne der Verfassungsfeinde konterkarieren können:

Die Seite mit linksradikaler Hasskriminalität fluten!

„Ganz offiziell: In Deutschland ist der Blockwart zurück! Offenbar sogar staatlich finanziert.

Hier der Link der offiziell zugelassenen Meldestelle. Bitte FLUTET diese Seite mit Hass, Hetze, Beleidigungen usw VON LINKS! Die Netzkontrolleure müssen beschäftigt werden, sonst ist Kritik an Wärmepumpe, Markus und Massenmigration … bald raus aus dem Netz. https://meldestelle-respect.de

