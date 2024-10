Ex-Präsident Carter (100) will weiterleben, um Kamala Harris zu wählen

Der ehemalige Präsident Jimmy Carter feierte gestern in Plains, Georgia, seinen 100. Geburtstag. Seinem Sohn zufolge freute sich Carter nicht auf seinen Geburtstag, sondern auf die Wahl von Kamala Harris.

Carters Sohn behauptet, sein Vater wolle am Leben bleiben, weil er sich so sehr darauf freue, Kamala Harris zu wählen, die bei den Vorwahlen der Demokraten keine Stimmen erhalten hat.

„Er sagte, das sei ihm egal. Es ist nur ein Geburtstag. Er sagte, es sei ihm wichtig, für Kamala Harris zu stimmen“, sagte Carters Sohn laut der Washington Post.

Unser X-Post des Tages:

Former President Jimmy Carter celebrated his 100th birthday yesterday in Plains, Georgia.

Carter was not looking forward to his birthday, according to his son, but is instead looking forward to voting for Kamala Harris.

Carter’s son claims his father wants to stay alive because… pic.twitter.com/FPG6QYD3kc

— Collin Rugg (@CollinRugg) October 2, 2024