WEF und WHO: Todesstrafe für „Klimaleugner“

Vanessa Kerry behauptet, dass ihr Vater, John Kerry, in seinem Alter weich wird und dass sein Ansatz zur Zensur weit hinter der Kontrolle zurückbleibt, die die globalen Eliten brauchen, um ihre Vision für die Menschheit zu verwirklichen. Die Bedeutung der globalistischen Agenda sei so groß, dass der Tod die angemessene Strafe für abweichende Meinungen ist. Ein Gastbeitrag Dr. Peter F. Mayer

Wie TKP gestern berichtet hat, ziehen die US-Demokraten in den Krieg gegen die Meinungs- und Redefreiheit. Kürzlich sind außergewöhnliche Statements dazu erschienen. Das erste ist von John Kerry, seines Zeichens Kandidat für das das Amt des Präsidenten im Jahr 2004. Das andere stammt von Bill Gates. Zusammen mit George Soros ist er der wichtigste Oligarch der Demokraten.

Kerrys Rede beim WEF dauerte nur zwei Minuten. Er erklärte sehr deutlich, dass er die größte Gefahr in dem Teil der US-Verfassung sieht, der die freie Meinungsäußerung garantiert.

Sonderbeauftragte des WHO-Generaldirektors für Klimawandel und Gesundheit

Aber noch erheblich weiter geht seine Tochter Vanessa Kerry, die im Juni zur Sonderbeauftragten des WHO-Generaldirektors für Klimawandel und Gesundheit bestellt wurde. Sie ist unter anderem dafür zuständig, das Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit zu schärfen, Ressourcen zu mobilisieren, um die Arbeit der WHO voranzubringen, und Lobbyarbeit auf hoher Ebene zu betreiben.

Wer sich über die radikalen Positionen von Vanessa Kerry wundert, hat die jüngsten Entwicklungen nicht aufmerksam verfolgt. Dies ist die Frau, die ihre Beförderung in den Vorstand der Agenda Contributors des Weltwirtschaftsforums feierte, indem sie die elitäre Organisation dazu drängte, sich in eine Weltregierung zu verwandeln und die totale Kontrolle über die Menschheit an sich zu reißen, unabhängig davon, ob „wir, das Volk“, zustimmen.

Totalitäre Welt-Diktatur

Laut Vanessa Kerry ist im Jahr 2024 die Zeit reif für einen globalistischen Staatsstreich, um eine Weltregierung zu schaffen, die mit Gewalt regiert und niemandem Rechenschaft schuldet. Mit der Begründung, die Menschheit sei durch die Covid-Pandemie erfolgreich „weichgekocht“ worden, skizzierte Kerry Pläne für eine Agenda der Angstmacherei über den Klimawandel, um die Menschheit zu terrorisieren, damit sie die letzten ihrer Freiheiten kampflos aufgibt.

Laut Vanessa Kerry bedeutet der Wille des Volkes nichts mehr und es ist an der Zeit, dass die globale Elite die totale Kontrolle über die Zukunft der Menschheit an sich reißt. Es sei an der Zeit, seine digitale Leibeigenschaft zu akzeptieren, nichts zu besitzen und glücklich zu sein.

Was die WHO wirklich vorhat

Hier ist ein Ausschnitt, was Vanessa Kerry gelegentlich zu sagen hat. Er wirft auch ein deutliches Licht darauf, was die WHO wirklich vorhat: