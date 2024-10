BSW-Friedensdemo in Berlin: Ralf Stegner ausgebuht

(David Berger) Etwa 30.000 Teilnehmer demonstrieren derzeit – trotz des regnerischen Wetters – rund um die Siegessäule in Berlin anlässlich einer Kundgebung, zu der das Bündnis „Nie wieder Krieg“ aufgerufen hart.

Insgesamt hat sich dort eine bunte Mischung an allen möglichen Gruppen eingefunden, deren gemeinsamer Nenner schwer auszumachen ist, die meisten scheinen allerdings gegen Waffenlieferungen und Krieg im Allgemeinen zu sein. Schilder mit Slogans wie „Diplomaten statt Granaten“ oder „Stoppt den Krieg sofort – keine Waffenlieferungen in die Ukraine“ sind dort zu sehen.

Der Demo-Aufruf war vor allem von mehreren Bundestagsabgeordneten von BSW und Linkspartei, Gewerkschaftsvertretern und eher alt-linken Aktivisten gestartet worden. Entsprechend bizarre die Rednerliste:

Die BSW-Chefin Sahra Wagenknecht trat neben dem CSU-Politiker Peter Gauweiler auf, der wiederum keine Probleme hatte, auf der gleichen Bühne wie die Linke-Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch zu sprechen. Ein trauriger Höhepunkt war die Rede des SPD-Außenpolitikers Ralf Stegner, der immer wieder von Buh-Rufen und lautem Pfeifen unterbrochen wurde.

Da half auch eine Bitte der Moderatorin nichts, ihn doch aussprechen zu lassen.

Als seine Behauptung, die SPD sei die eigentliche pazifistische Partei Deutschlands zu lautem Lachen führte, suchte er seine Zuflucht in der Genugtuung, dass hier Rassismus, Rechtsextremismus und Nationalismus keinen Platz hätten. Schon zuvor hatte er seinen Auftritt damit entschuldigt, dass man das Thema nicht den „Populisten“ überlassen dürfe …

Sahra Wagenknecht bildete schließlich das Gegenstück zu Stegner, als sie der SPD als Kriegstreiberpartei gehörig die Leviten las:

Sahra #Wagenknecht vom #BSW zerstört auf der #Friedensdemo in #Berlin Olaf #Scholz und Boris #Pistorius:

„Scholz, Pistorius und co tuen blind das, was ihnen irgendjemand in Washington sagt anstatt an unsere Deutschen Interessen zu denken.“#B0310 pic.twitter.com/FzHzpBwbLH

— Lukas Emanuel (@lukas__emanuel) October 3, 2024