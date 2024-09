Grünen-Spitze tritt geschlossen zurück: Das kann nur der Anfang sein!

(David Berger) Die gesamte Grünen-Spitze tritt geschlossen zurück. So die Co-Chefs Ricarda Lang (30) und Omid Nouripour (49) gerade eben. „Table.Media“ hatte schon zuvor über den bevorstehenden Schritt berichtet, kurz danach die „Bild“.

Jetzt auch Habeck und Baerbock…

„Es braucht einen Neustart“ so Omid Nouripour, „Es braucht neue Gesichter“ so Ricarda Lang – beides im Ranking der unsympathischsten Politiker ganz oben: „Deshalb hat der Bundesvorstand heute Morgen entschieden, dass es Zeit ist, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen. Wir werden die Partei deshalb bitten, zu unserem Bundesparteitag in Wiesbaden einen neuen Vorstand zu wählen.“

Selbst bei diesem Schritt kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es eine rein strategische Reaktion auf de katastrophalen Wahl- und Umfragewerte ist, dass die Grünen wieder nur beschwichtigen bzw. die Bürger wieder einmal für dumm verkaufen wollen. Die Grünen verlieren nicht deshalb erdrutschartig an Zustimmung, weil sie unsympathische Parteichefs haben, sondern wegen ihrer grünen, deutschlandschädlichen Regierungspolitik. Allen voran Habeck mit Atomausstieg, Vetternwirtschaft und Wärmepumpenwahn. Baerbock, indem sie Deutschland in aller Welt nicht nur lächerlich macht, sondern uns dumm und gewissenlos in einen Dritten Weltkrieg treibt.

Wenn die Grünen wirklich Konsequenzen ziehen und einen Neuanfang möglich machen wollen, dann gilt es für alle Grünenpolitiker, die derzeit Regierungsverantwortung im Bund und Land tragen, zurückzutreten: Wer Deutschland und seine Menschen liebt, wer wirklich Verantwortung ernst nimmt, kann nicht anders als zu fordern, dass diese ihr schädliches Treiben freiwillig einstellen!

… und Lindner

Und noch ein Wort an Christian Lindner: Sollte eine Ricarda Lang wirklich mehr Eier in der Hose haben als Deutschlands machtgeilstes Bambi?

