Für Nicht-Berliner mögen es schockierende Bilder aus der Hauptstadt sein, die nun veröffentlicht wurden. Für viele Berliner ist das der Alltag – und das, was wir in dem Video sehen, ist nur die Spitze eines Eisbergs. Die Berliner CDU/SPD-Regierung leistet ganze Arbeit, die Metropole spiegelt treffend den Zustand ihrer Regierung.

Gekonnt wirft der Umweltexperte Alexander Bertram einen Blick auf die zunehmende Verwahrlosung der Hauptstadt. Überquellende Mülltonnen, zerstörte öffentliche Plätze und der allgemeine Verfall prägen das Stadtbild.

Es wird deutlich, dass es an Pflege und Aufmerksamkeit fehlt, und die Auswirkungen sind für uns alle spürbar. Die Verantwortlichen sitzen in der Regierung, die sich in Berlin aus CDU und SPD zusammensetzt.

Sollte so eine Metropole aussehen? https://t.co/YJaVRQf6xs pic.twitter.com/ExcHstcatR — Kripp-M (@kripp_m) September 25, 2024

Wegners Regenbogentoiletten

Die Frage ist: Wollen wir unsere Stadt so sehen? Wer ist Schuld? Wir müssen etwas ändern! Deine Meinung zählt – teile uns in den Kommentaren mit, was du denkst. Was sollte deiner Meinung nach unternommen werden, um die Stadt wieder in Schuss zu bringen? Gemeinsam können wir einen Unterschied machen.

