Drosten zu Corona: Lockdown für Ungeimpfte war unbegründet

(David Berger) Der Papst der Zeugen Coronas, Christian Drosten war am Dienstagabend in der österreichischen Sendung „ZiB 2“ zu Gast. Dort teilte er fast nebenbei mit: Die Impfung habe gegen die Omikron-Variante nicht geschützt, woraus Drosten schlussfolgerte: De Lockdown für Ungeimpfte war unbegründet.

Unser Tweet des Tages dazu von dem Journalisten Manaf Hassan:

– Millionen Menschen wurden 2-3 Jahre einfach so geraubt

– durften nicht raus (Restaurants/Cafes, Kinos/ Theater, Sportveranstaltungen/ Fitnessstudios, Friseursalons, Hotels, Reisen/ Hotels, ÖPNV)

– durften ihre Liebsten nicht in Krankenhäusern besuchen, nicht mal, wenn sie im Sterben lagen

– wurden medizinisch nicht behandelt

– wurden beleidigt, diffamiert & ausgeschlossen

– wurden gedrängt, sich impfen zu lassen

– viele haben ihre Jobs verloren

– und viele von ihnen sind psychisch krank geworden oder waren es vorher & es ist noch viel schlimmer geworden

– häusliche Gewalt ist gestiegen

All das, damit am Ende der Mann, der für alles mitverantwortlich ist, einfach locker sagt: „Der Lockdown für Ungeimpfte war unbegründet.“ Und jetzt? Welche Konsequenzen? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Wer wird bestraft? Was haben wir gelernt? Das alles macht sprachlos.

