Nicaragua: Erschütternde Gewalt der Kommunisten gegen Katholiken

Viele unserer Leser wunderten sich über den Hass der US-Präsidentschaftskandidatin Harris auf Katholiken. Doch dieser gehört wie Neid, Intoleranz und Gewissenlosigkeit zur Genetik der Linken. Ein gutes Beispiel dafür ist derzeit Nicaragua: Kaum beachtet von der Weltöffentlichkeit geht das linksautokratisch-sandinistische dort mit einer unglaublichen Brutalität gegen die katholische Kirche vor.

Das konservative Magazin katholisches.info berichtet:

Ein weiterer Priester der Diözese Matagalpa wurde von der nicaraguanischen Nationalpolizei verhaftet. Der Priester wurde, als er sich auf dem Weg zur heiligen Messe befand, von der Polizei abgefangen und an einen unbekannten Ort gebracht. Dies gab die Menschenrechtsaktivistin Martha Patricia Molina bekannt.

Einer von vielen Priestern, die spurlos verschwanden

Der Verfolgung des nicaraguanischen Klerus fiel am gestrigen Sonntag der Priester Don Denis Martínez zum Opfer. Martínez gehört zum Lehrkörper am interdiözesanen Priesterseminar Nuestra Señora de Fatima in Managua. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt.

Bekannt ist, daß der Priester von Polizisten abgeführt wurde. In den vergangenen Tagen erlebte Don Martínez die Verhaftung mehrere Priester aus den Diözesen Matagalpa und Estelí. Gestern traf es auch ihn.

Die Rechtsanwältin Martha Patricia Molina, Autorin der Berichte über die Kirchenverfolgung durch das sandinistische Daniel-Ortega-Regime in Nicaragua, bestätigte die Nachricht von der „Entführung“ über ihre sozialen Netzwerke. Die Menschenrechtsaktivistin spricht von Entführung, nicht von Festnahmen oder Verhaftungen, weil die Angriffe der Sandinisten gegen die Kirche „reine Willkürakte sind“ und „alle elementaren Standards eines Rechtsstaates mit Füßen treten“.

„Beten wir, daß seine physische und psychische Unversehrtheit respektiert wird“, schrieb Molina auf ihrem X‑Account.

Otro Cura de la diócesis de Matagalpa ha sido secuestrado por la Policía Nacional mientras se dirigía a celebrar la Santa Misa. Se trata del sacerdote Denis Martínez. Oremos para que se respete su integridad física y psicológica. La dictadura sandinista pretende exterminar la pic.twitter.com/rvMjCDTunu — Martha Patricia M (@mpatricia_m) August 11, 2024

Die katholische Kirche auslöschen

Die Anwältin, die selbst ins Exil gezwungen wurde, weil sie ihre Stimme für die Freiheit der katholischen Kirche erhob, prangerte erneut an, daß es einen Plan der Sandinisten zur Auslöschung der Diözese Matagalpa gebe.

„Die sandinistische Diktatur beabsichtigt, die Präsenz der katholischen Kirche in der Diözese Matagalpa auszulöschen“, so Molina in einer Anmerkung, die sie jedem Bericht anhängt, mit dem sie eine weitere Verhaftung von Priestern meldet.

