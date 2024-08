Kapitulation: Hochrangiger englischer Polizist grüßt mit „Salam aleikum“

(David Berger) Ein hochrangiger englischer Polizist, der Superintendent von Oldham, beginnt seine Rede mit der arabischen Grußformel „Salam aleikum“ (Heil, Friede mit euch). Die neuen Herren im Land wachen im Hintergrund.

Das Video erinnert an Videos, die der Islamische Staat, die Taliban usw. mit entführten Geiseln aufzunehmen pflegen.

Was kommt als nächstes?

Die Zurückhaltung gegenüber muslimischen Straftätern ist sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland längst Regel. Die Einführung der Scharia oder eines Kalifats gelten unseren angeblichen Verfassungsschützern längst als mögliche Zukunftsvisionen. Wer das Kommen rechtsfreier Räume befürchtet, dem sei ein Kurzaufenthalt in den No-go-Areas Berlins, Kölns oder eben Manchesters empfohlen.

Islam-Appeasement als Antwort auf den Dschihad

Die Muslime weltweit verstehen solche Videos als eine Art Kapitulation vor dem Dschihad. Schwache, weiche, nachgebende Menschen fallen ihrer Verachtung anheim und so verschlimmert das aus eine Mischung aus Angst und naivem Gutmenschentum geborene Islam-Appeasement die ganze derzeitige Situation in England noch deutlich. Und wie immer gilt auch hier: demnächst auch in ihrer Stadt!

Unser Tweet des Tages:

Muslime von Oldham …

Randbemerkung: Bei dem Polizisten vor der Kamera handelt es sich um den Superintendenten von Oldham. Die dortige muslimische „Community“ ist für ihre Aggressivität und Gewaltbereitschaft seit vielen Jahren bekannt. Wie zB dieses Video zeigt:

