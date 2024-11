Bei „Maischberger“: Klimawandel schuld an Vergewaltigungen

(David Berger) Es ist noch keinen Monat her, da schockte eine Nachricht aus dem Bundestag die Deutschen. Die Bundesregierung musste zugeben, dass durchschnittlich jeden Tag ca. zwei Gruppenvergewaltigungen in Deutschland vorkommen.

Entsetzt fragen nun viele: Wo liegen die Ursachen für diese alarmierende Entwicklung? Bei Maischberger wurde die Lösung gefunden – von einer Rechtsanwältin mit Namen Christina Klemm:

Trump, Klimawandel und Genderkritiker

Trump ist schuld an den Vergewaltigungen – Der Ukrainekrieg ist schuld an den Vergewaltigungen – Die „Klimakatastrophe“ ist schuld an den Vergewaltigungen – Die „Rechten“ sind schuld an den Vergewaltigungen – Die „extrem Religiösen“ sind schuld an den Vergewaltigungen – Wer Gendern ablehnt, ist schuld an den Vergewaltigungen.

Unser Tweet des Tages von Julian Adrat:

Und das sind die Fakten:

Mehr als 52.000 Frauen und Mädchen wurden dem BKA zufolge 2023 in Deutschland Opfer von Sexualstraftaten wie Vergewaltigung. 360 Frauen wurden getötet.

AfD-Bundessprecherin Alice Weidel kommentiert wie folgt: „Die erschreckenden Dimensionen und der hohe Anteil ausländischer Tatverdächtiger bei Sexualdelikten gegen Frauen sind ein Alarmsignal. Seit die Union 2015 die Tore vor allem für Männer aus archaisch und frauenfeindlich geprägten Gesellschaften geöffnet hat, sind Frauen zu Freiwild geworden.

Eine AfD-Anfrage hat zutage gebracht, dass in den vergangenen zehn Jahren mindestens 6.897 Menschen in Deutschland zum Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurden. Allein in Berlin kam es im vergangenen Jahr zu 111 derartigen Verbrechen. Fast die Hälfte der Täter, nämlich 48 Prozent, sind Ausländer, während der Ausländeranteil in Deutschland bei 16,4 Prozent liegt.

So kann und darf es nicht weitergehen. Deutschland braucht eine Migrationswende, um Frauen besser vor geschlechtsspezifischen Angriffen zu schützen.“

