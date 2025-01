Trump verbannt queere Regenbogenflaggen von Regierungsgebäuden

Gerade zwei Tage im Amt, hat US-Präsident Donald Trump per Dekret eine „One-Flag-Policy“ angeordnet.

Demnach darf nur noch die Nationalfahne (stars & stripes) an US-Regierungsgebäuden und amerikanischen Auslandsbotschaften wehen. Die sieben roten und sechs weißen Streifen symbolisieren die 13 Gründungsstaaten, die 50 weißen Sterne auf blauem Grund die aktuell 50 Bundesstaaten.

Transfahnen und andere linke Ideologie-Symbole sind ab sofort verbannt! Der US-Präsident will der Einwanderungsbehörde außerdem die Befugnis erteilen, Migranten in Schulen und Kirchen festzunehmen, um Abschiebungen durchzuführen. „Kriminelle werden sich nicht länger in Amerikas Schulen und Kirchen verstecken können, um einer Verhaftung zu entgehen“, heißt es in einer in Washington veröffentlichten Erklärung. (Quelle)

Regenbogenfahnen verherrlichen Queeriban-Ideologie

Addendum (DB): Die Regenbogenfahne ist nach einem sehr begrenzten, damals harmlos erscheinenden Gebrauch in Submilieus in den letzten Jahren immer mehr zu einem Symbol für die queere Ideologie geworden, die bei den Plänen des deep states eine wichtige Rolle spielt. Die queere Ideologie, wiederum Teil der Genderideologie, zielen auf die Entwurzelung, Verunsicherung bis hin zur Zerstörung der menschlichen Person in ihrer einzigartigen Würde. Um sie so zu einem nicht resistenzfähigen Menschen zu machen, der leicht und in Massen für die „neue Normalität“ formbar ist. Und sie ist alles andere als ein Symbol für den Kampf für Menschenrechte.

Wo diese Fahnen an Regierungsgebäuden auftauchen, hat dies längst nichts mehr mit dem Kampf gegen Diskriminierung Homo- und Transsexueller zu tun. Vielmehr sind sie auch dort ein Bekenntnis zu der perfiden Agenda des great reset. Wenn Trump das umsetzen kann, was er versprochen hat, dann passt diese Fahne tatsächlich nicht mehr in die USA. Und es wird Zeit, dass auch wir in Europa die Zeichen der Zeit verstehen!