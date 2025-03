Harald Schmidt: „Mutig, dass sich Jens Spahn überhaupt noch vor die Kamera traut!“

„Ich finde Jens Spahn sehr mutig – dass er sich überhaupt noch vor die Kamera traut! Denn nach dem Satz: ‚Corona ist die Pandemie der Ungeimpften‘ hätte ich mal, wie Helmut Kohl sagte, ein paar Jahre die Rollläden runtergelassen.“

… so TV-Legende Harald Schmidt in unserem Fundstück der Woche.

Die erste Million

Das gesamte Interview-Video erscheint in der März-Ausgabe von „Jung in der Gesellschaft“. Die Nachwuchsjournalisten Julius Stockheim und Tom Prumbach führten mit Harald Schmidt ein 40-minütiges Interview, in dem Schmidt sich mutiger zeigt als alle derzeit vom Staatsfunk hofierten „Commedians“ zusammen genommen …

Hier sehen Sie das gesamte Interview:

***

Jetzt ist klar: Mit Merz wird alles noch viel schlimmer – mehr grüner Sektenwahn, mehr Gesinnungsdiktatur, mehr Kriegstreiberei, weniger Demokratie. Umso notwendiger ist ein Blog wie PP!

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP