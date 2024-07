Verfassungsschutz: „Stolzmonat“ ist rechtsextremistisch

(David Berger) Linksextreme Maßstäbe bestimmen zunehmend das Handeln nicht nur unserer Regierung, sondern auch des vom Innenministerium abhängigen Verfassungsschutzes. Das zeigt sich nun wieder in einem Video, mit dem der Verfassungsschutz Niedersachsens vor dem „Stolzmonat“ warnt.

Das sind die „Maßstäbe, die der Inlandsgeheimdienst anlegt. Es sind die Maßstäbe Linksextremer, für die Stolz auf Deutschland das Gleiche ist, wie Rechtsextremismus und Hass. Der „Stolzmonat“ ist eine Gegenreaktion auf die omnipräsente woke Ideologisierung sämtlicher Lebensbereiche.

Pauschale Deutung durch den Verfassungsschutz

Kreative kulturelle Gegenphänomene sind da, wo man Menschen penetrant ein bestimmtes Denken verordnen möchte, auch nichts Ungewöhnliches. Bestimmt gibt es Einzelne, die den Begriff zusammen mit irgendwelchem Mist verwendet haben. Die pauschale Deutung des VS rechtfertigt das aber nicht.“ – so Jan Nolte dazu in unserem Tweet des Tages:

Die Verfassung vor dem Verfassungsschutz schützen!

Es ist nicht das erste mal, dass man den Eindruck hat, unsere Verfassung bzw. unser Grundgesetz bedarf dringend des Schutzes vor dem sog. Verfassungsschutz, der besser „Regierungsschutz“ heißen müsste. Die Grundwerte unserer Demokratie sind in Gefahr!

