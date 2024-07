„Hassrede“: Hausdurchsuchung bei Gründer von RadioGenoa

RadioGenoa dokumentiert seit Monaten die problematischen Seiten der Immigration nach Europa, besonders nach Italien. Nachdem bereits linksextreme Aktivisten und das niederländische TV ihn persönlich bedroht haben, hat nun die italienische Polizei sein Haus durchsucht und seine wichtigsten Arbeitsmaterialien beschlagnahmt. Der Vorwurf: Hassrede. Hier seine eigene Beschreibung der Vorgänge:

Mein Name ist Antonio Mastantuono und ich bin der Gründer und Administrator von RadioGenoa. Ich bin denjenigen dankbar, die mir moralisch und finanziell zur Seite gestanden haben.

Kürzlich schickte die Staatsanwaltschaft Rom die Carabinieri der Sondereinheit, um mein Haus zu durchsuchen und meine Computerausrüstung zu beschlagnahmen. Sie beschuldigten mich, Telegram-Kanäle zu betreiben, die Hassreden verbreiten. Ihre Durchsuchung ergab jedoch keine belastenden Beweise in meinem Zuhause oder auf meinen Computersystemen.

Der einzige Telegram-Kanal, den sie fanden, war der von RadioGenoa, der nicht untersucht wird. Es gibt keine Beweise gegen mich, da mir die untersuchten Telegram-Kanäle nicht gehören. Trotzdem beschlagnahmten sie meinen PC, mein iPad, meine Telefonsimulation, mein Google-Konto und einen Kanal namens RadioGenoa auf X. Außerdem wurde ich wegen Anstiftung zum Hass auf X angezeigt.

Diese Vorwürfe sind unbegründet, da ich nur echte Videos mit Beschreibungen der Realität veröffentlicht habe. Die Realität ist, dass sie versuchen, mich zum Schweigen zu bringen, weil ich unangenehme Wahrheiten sage, die im Widerspruch zum vorherrschenden Narrativ stehen. Es ist jedoch mein Recht, frei meine Meinung zu äußern, und ich werde es weiterhin ausüben. Darüber hinaus haben mich einige Personen bedroht und meine persönlichen Daten und Informationen über meine Familie veröffentlicht, um mich einzuschüchtern.

Trotz ihrer Bemühungen habe ich keine Angst. Ich bin entschlossen, diese Personen, einschließlich des niederländischen Fernsehens, zu melden, und ich werde nicht zurückweichen. Was mir passiert ist, kann jedem passieren. Deshalb ist es so wichtig, die Meinungsfreiheit um jeden Preis zu verteidigen. Mein Anwalt hat bereits eine Anhörung bei der Staatsanwaltschaft Rom beantragt und ich bin zuversichtlich, dass ich alles klären und diesen schwerwiegenden Vorwürfe entkräften kann.“

Quelle:

My name is Antonio Mastantuono, and I am the creator and administrator of RadioGenoa. I gratefully acknowledge those who have stood by me morally and financially. Recently, the Rome Prosecutor’s Office sent the Carabinieri from the Operations Unit to search my house and seize my…

— RadioGenoa (@RadioGenoa) July 3, 2024