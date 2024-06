Britischer Abgeordneter warnt vor Provokation mit „dirty bomb“ in Europa

Britische Geheimdienstkreise erwarten die Explosion einer Bombe mit radioaktivem Inhalt in Europa. Sie könnte eine der Provokationen sein, um eine Ausweitung des Krieges zu rechtfertigen.

Seitens der EU und vor allem deutscher Politiker sowie Frankreichs Präsident Macron wird immer wieder eine Ausweitung des Krieges befürwortet oder herbeigeredet. Es werden sogar wie berichtet konkrete Vorbereitungen für die Errichtung von „Landkorridoren“ getroffen, um die Verlegung von US-Soldaten durch Mitteleuropa zu beschleunigen und bürokratische Hürden abzubauen.

Damit könne man „schnell reagieren“, falls Russlands „aggressives Vorgehen in der Ukraine nach Westen ausufert.“ „Alles ist so angelegt, dass die nötige Widerstandsfähigkeit vorhanden ist – Robustheit, Reserven und auch Redundanzen“, sagte Generalleutnant Alexander Sollfrank, der Chef des Joint Support Enabling Command der NATO, gegenüber Telegraph.

In einem auf Twitter (x) verbreiteten Interview teilt der britische Parlamentarier Andrew Bridgen mit, er habe von einem Profi-Analysten des britischen Verteidigungsministeriums folgende Info erhalten:

Demnächst werde in Europa eine Bombe mit nuklearem Material explodieren („dirty bomb“). Dieser Anschlag werde Russland in die Schuhe geschoben, um dadurch einen Vorwand („False Flag“) für einen NATO-Angriffskrieg gegen Russland zu schaffen:

British Member of Parliament Andrew Bridgen is warning the world that NATO is planning to launch a false flag attack on a European city using a nuclear „dirty bomb“ and to put the blame on Russia.

Bridgen says he is receiving information from defense analysts in military… pic.twitter.com/9VUc8a6wXs

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) June 23, 2024