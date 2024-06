Trump erkennt Russlands Übermacht im Ukraine-Konflikt an

Der Westen ist im Vergleich zu Russland im Ukraine-Konflikt in einer schwächeren Position. Diese Aussage machte der ehemalige US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News.

Der X-Account „Eiserner Vorhang“ des Journalisten Dominik Reichert hat einen Auszug aus diesem Interview vorbereitet. Es ist schwer, Trump nicht zuzustimmen. Ohne die westliche Hilfe wäre der Konflikt in der Ukraine längst beendet, es hätte weniger Opfer gegeben und viele Tausend Menschen wären noch am Leben.

‼️Trump erkennt Russlands Übermacht im Ukraine-Konflikt an 🌚 Der Westen ist im Vergleich zu Russland im Ukraine-Konflikt in einer schwächeren Position. Diese Aussage machte der ehemalige US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News. Für euch haben… pic.twitter.com/WfziKipHSj — Dominik Reichert (@EisernerVorhang) June 4, 2024

Schon vor zwei Jahren hatte der Chef des Nachrichtendienstes Gettr, Jason Miller, die Biden-Regierung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg kritisiert. „Donald Trump hätte diesen Krieg verhindert“, erklärte Miller, der zuvor Berater von Ex-US-Präsident Donald Trump war, damals bei einem Besuch in Berlin.

Der ehemalige US-Präsident habe seine „Fähigkeit, selbst seit Jahrzehnten festgefahrene Konflikte erfolgreich zu managen – Beispiel Nordkorea oder die diplomatische Anerkennung Israels durch arabische Staaten – in seiner Amtszeit unter Beweis gestellt“, sagte Miller.

„Trump hätte einen Weg gefunden, mit Putin umzugehen

„Trump hätte einen Weg gefunden, mit Putin umzugehen“, betonte Miller. Stattdessen offenbare Putins Überfall, das die Regierung Biden, die diese Eskalation nicht zu verhindern wußte, „nicht in der Lage ist, die USA angemessen außenpolitisch zu führen“. Nach dem Desaster in Afghanistan schwäche das Biden „in den Augen der Amerikaner erneut entscheidend“. Damit mache der Krieg in der Ukraine nun „die Wiederwahl Trumps“ zum US-Präsidenten 2024 „viel wahrscheinlicher“, prognostiziert Miller.

***

Schon einiger Zeit wurde bekannt, dass eine Liste der Bundesregierung „PP“ mit zu den „gefährlichen Blogs“ zählt. Verständlich, dass uns da unsere Arbeit nicht leicht gemacht wird. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP