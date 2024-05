„Von der Leyen, Sie sind die erste, die nach der EU-Wahl rausgeschmissen wird!“

(David Berger) Politiker aus Dänemark sagten bei einem TV-Auftritt, dass sie von der Leyen sofort nach der Wahl rausschmeißen werden! Und mit ihr gleich 10.000 völlig überflüssige EU-Politiker. So im Rahmen der öffentlichen Wahlkampfdebatte im niederländischen Maastricht.

„Wir werden damit beginnen, 10 000 Bürokraten in Brüssel zu entlassen. Und ich möchte mit Ihnen beginnen, Ursula von der Leyen.“

Von der Leyen bei Europäern verhasst

Das Statement ist kein Einzelfall: Dass Misstrauen, ja der offene Hass gegen Ursula von der Leyen steigt bei den Europäern von Tag zu Tag: ihr totalitärer Führungsstil, der offensichtlich über Unfähigkeiten hinwegtäuschen soll, ihre kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Pfizer-Skandal, ihre Kriegstreiberei in Sachen Ukraine – all das führt dazu, dass das Maß in den Augen der Europäer mehr als voll ist.

Ganz ähnliche Töne kommen übrigens von den Ungarn:

EU-Wahl als Chance

A propos: wenn auch Sie wollen, dass von der Leyen endlich „rausgeschmissen“ wird: am 9. Juni haben Sie bei der EU-Wahl die Möglichkeit per Wahl die Weichen so zu stellen, dass die Tage dieser „bösen Frau“ an der Spitze der EU gezählt sind; ja dass wir uns endlich auf dem Weg zu einem grundsätzlichen Umbau dieser derzeit immer toxischer agierenden Institution machen!

