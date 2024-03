Ahmad Mansour: Es ist falsch, Rüdiger Extremismus zu unterstellen

„Es ist eine unfassbare Entgleisung: Antonio Rüdiger, Stammspieler und Abwehrchef der deutschen Nationalmannschaft, hat zu Beginn des Ramadan den Islamisten-Gruß gezeigt und das Foto bei Instagram hoch geladen.“ – so Nius in einem Aufsehen erregenden Beitrag. Einer der wichtigsten Islamkritiker, denen man wirklich kein Islam-Appeasement unterstellen kann, meldet sich nun zu Wort und verteidigt den Nationalspieler.

Unser Tweet des Tages von Ahmad Mansour:

„Das Wichtigste zuerst: Die Geste ist religiös, nicht extremistisch; sie symbolisiert den Tauhid, also den Glauben an den einen Gott und damit den Monotheismus. Diese Geste wurde von Islamisten vereinnahmt und für sich beansprucht.

Es ist falsch, solchen Extremisten die Deutungshoheit zu überlassen. Daher ist es ebenso falsch, Antonio Rüdiger Extremismus zu unterstellen.

Was in der „Debatte“ leider fehlt, ist eine differenzierte Betrachtung der Vorbildfunktion von Fußballern in den sozialen Medien. Mit diesem Bild werden Dinge verbunden, die Antonio Rüdiger bestimmt nicht beabsichtigt hat.

Die Wirkung auf junge Menschen ist gewaltig, vor allem auf diejenigen, die ihre Religion als das einzige identitätsstiftende Merkmal verstehen. Ich glaube, dass der DFB seine Hausaufgaben machen muss, wenn es darum geht, Spieler für bestimmte Themen zu sensibilisieren.“

Das Wichtigste zuerst: Die Geste ist religiös, nicht extremistisch; sie symbolisiert den Tauhid, also den Glauben an den einen Gott und damit den Monotheismus. Diese Geste wurde von Islamisten vereinnahmt und für sich beansprucht. Es ist falsch, solchen Extremisten die… pic.twitter.com/aVTR8AwqDr — Ahmad Mansour 🎗️ (@AhmadMansour__) March 25, 2024

Öffentliche Deklaration der islamischen Suprematie

Anderer Meinung ist da der profunde Islam-Kenner und PP-Gastautor Dieter Gellhorn: „Unschuld“ sei bei diesem Bild nicht am Werk: „Ja, es gibt Schuld und die liegt eindeutig bei Antonio Rüdiger. Ein gläubiger Moslem fühlt sich gemäß dem in Sure 7, Vers 172 geschlossenen Urvertrag aller Menschenseelen mit Allah, stolz, weil im Vollwert seiner Bestimmung als Mensch lebend.

Dieser Zeigefinger ist aber mitnichten ein Symbol für den Monotheismus. Er ist vielmehr ein Symbol für die ÜBERLEGENHEIT der islamischen Version des Monotheismus. Jeder Moslem weiß um diese angebliche Überlegenheit. Nichtmuslime wissen um diesen Suprematieanspruch wohl meist nicht.

Daher: Unschuld ist bei diesem Bild am ehesten bei dem DFB zu suchen. Antonio Rüdiger hingegen wollte die öffentliche Deklaration der islamischen Suprematie, sicherlich wohl nur deshalb stimmte er der Veröffentlichung dieses Bildes zu.“

Auch Dennis Riehle sieht das ähnlich und ordnet die Geste biographisch ein: „Ich gehe mit dieser Einschätzung von Mansour nicht vollkommen konform. Blickt man auf Äußerungen des Fußballprofis in der Vergangenheit, so ergibt sich durchaus das Bild einer radikalen, wenn nicht sogar fundamentalen religiösen Gesinnung. Zumindest hat er auch bei dieser konkreten Geste in Kauf genommen, dass sie mehrdeutig interpretiert werden kann. Insofern muss zumindest unterstellt werden, dass er eine öffentliche Debatte und Provokation billigend in Kauf genommen oder sogar beabsichtigt hat.“

***

Als islamkritischem Portal wird PP die Arbeit derzeit auf besonders hinterhältig-perfidem Wege schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP