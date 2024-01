Prof. Guérot: Warum die Demos „gegen rechts“ in Wirklichkeit faschistisch sind

(David Berger) Die bekannte Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot, die sowohl in der Corona-Krise wie im Ukraine-Konflikt durch ihre messerscharf treffenden Kommentare deutschlandweit breiten Kreisen bekannt wurde, hat in einem Interview auf dem YouTube-Kanal Parallax die These aufgestellt, dass die Ausgrenzungsversuche gegenüber der AfD in Wirklichkeit faschistisch sind.

Jürgen Hambermas: „Linksfaschismus“

Ergänzend dazu, was der X-User Don_Virus schreibt: Jürgen Habermas prägte während des Studentenaufstands den Begriff Links-Faschismus: Die Politikwissenschaft verwendet den Begriff, anders als den Faschismusbegriff, nicht zur Beschreibung einer Ideologie oder Gesellschaftsordnung. Italienische Demokraten bezeichneten damit seit 1926 den Stalinismus als eine mit dem damaligen italienischen Faschismus vergleichbare Diktatur.

Vertreter der SPD bezeichneten die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) seit etwa 1929 als „rotlackierteFaschisten“; umgekehrt kategorisierten Kommunisten die Sozialdemokratie als „Rotfaschismus“ oder „Sozialfaschismus“. Also chillt mal, statt zu hyperventilieren!“ (Quelle)

***

