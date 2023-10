Führer der Hamas: Übermorgen wird der Freitag des blutigen Dschihad

Alarmstufe Rot für kommenden Freitag. Khalid Mashal, Führer und Gründungsmitglied der Hamas, hielt heute eine Rede, in der er Muslime in aller Welt aufforderte, Folgendes zu tun:

1. Wut zu zeigen, besonders am kommenden Freitag, in den muslimischen Ländern und auch in der muslimischen Diaspora auf der ganzen Welt; er nannte es „den Freitag der Al-Aqsa-Flut“, er sagte, dies werde eine „Botschaft der Wut an die Zionisten“ und an Amerika senden.

2. Er bat alle Muslime auf der ganzen Welt um finanzielle Hilfe, um mit ihrem Geld zu helfen, er nannte es „finanzieller Dschihad“. Er bat die Muslime, den Kämpfern in Gaza Geld zu geben, um sie für die Zerstörung zu entschädigen.

3. Er bat um politischen Druck von muslimischen Führern und muslimischen Nationen, um Israels militärische Invasion in Gaza zu stoppen

4. Das Wichtigste: Er forderte alle Muslime auf der ganzen Welt auf, den Dschihad mit ihrer Seele zu führen, zu kämpfen und Märtyrer für Al-Aqsa zu sein. Er möchte, dass die Muslime gegen die Juden kämpfen, angefangen bei den Muslimen, die in den Ländern rund um Israel leben: Jordanien, Syrien, Libanon und Ägypten (aber auch andere Länder), um an die Grenzen zu gehen und zu versuchen, einzureisen, jeder mit seinen eigenen Mitteln. Er sagte: Es ist an der Zeit, dass der Dschihad nicht nur in der Theorie, sondern auch vor Ort umgesetzt wird. Er forderte die Mudschaheddin auf, sich in langen Karawanen auf den Weg zu machen, um ihr Blut auf das Land Palästina zu bannen.

Heute bitten wir um euer Blut und eure Seelen

Dies sind seine letzten Worte:

„Geldmittel sind wichtig, aber heute bitten wir um euer Blut und eure Seelen [die für Palästina geopfert werden sollen].“

Fachleute warnen vor möglichen Terroranschlägen am kommenden Freitag in europäischen Ländern und den USA gegen jüdische und amerikanische Ziele voraus. Außerdem wird es zu Gewaltakten gegen Amerikaner und Juden in muslimischen Ländern und weltweit zu von Islamisten angeführten Wut-Protesten kommen, die extrem gewalttätig ausfallen werden.

***

Sie wollen Philosophia Perennis unterstützen, das seit mehr als 7 Jahren gegen Islam-Terror und seine Sympathisanten und Schönredner kämpft? Mit zwei Klicks geht das hier:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP