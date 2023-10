Hamas-Sympathien: Lange absehbar

(David Berger) Von Markus Lanz bis Anne Will konnte ich in fast jeder Talkshow über Homophobie und Antisemitismus in bestimmten christlichen Kreisen sprechen, als ich dasselbe bezüglich des Islam tat, war ich raus, musste mich als „Nazi“ beschimpfen lassen.

Längst geplante Vorträge werden bis heute abgesagt – aus Angst vor Vorgesetzten bzw. der Shitstorms in den sozialen Netzwerken, ein Interview mit WDR5 konnte nur mit einer Vorwarnung ausgestrahlt werden usw.

„Nazi“

Der Tweet des Tages ausnahmsweise mal in eigener Sache:

Von Markus Lanz bis Anne Will konnte ich in fast jeder Talkshow über Homophobie und Antisemitismus in bestimmten christlichen Kreisen sprechen, als ich dasselbe bezüglich des Islam tat, war ich raus, musste mich als „Nazi“ beschimpfen lassen. #Hamas #Israel pic.twitter.com/a7s8Dku2YW — David Berger (@DrDavidBerger) October 11, 2023

Vom Liebling der Linken zum „Nazi“

Wer mehr darüber wissen möchte, hier über meinen diesbezügl. Artikel in der ZEIT: