Deutsche Polizeigewerkschaft warnt vor riesigem radikal-islamischen Terrorpotential

Mehr als 500 gewaltbereite radikalislamistische Gefährder in Deutschland sind ein riesiges Terrorpotential, alle Sicherheitsbehörden sind alarmiert.

Die Solidarität mit Israel und den von islamistischen Terroristen gequälten Menschen ist in Deutschland unumstößlich und seit Jahrzehnten gefestigt. Die Polizeikräfte werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um jüdische Einrichtungen und die Menschen jüdischen Glaubens zu schützen, so Wendt weiter.