Krieg in unseren Städten: Wie radikale Islamisten Deutschland unterwandern

(Meinrad Müller) Das 2003 erschienene Buch „Krieg in unseren Städten“ von Udo Ulfkotte beschreibt eindringlich die Gefahren des Islamismus in Deutschland und Europa.

Der Autor, ein erfahrener, viel zu früh verstorbener Journalist und Kenner der islamischen Welt, warnt vor radikalen Islamisten, die sich als friedliebende Muslime tarnen und ein weit verzweigtes Terrornetzwerk aufbauen. Durch die Gründung und Finanzierung dubioser Organisationen bereiten sich diese Islamisten heimlich auf einen Angriff auf den deutschen Rechtsstaat vor.

Der Autor beschreibt, wie diese radikalen Elemente nach dem 11. September 2001 verstärkt aktiv wurden und wie sie den israelisch-arabischen Konflikt zur Verbreitung ihrer Ideologie nutzen. Dr. Ulfkotte analysiert die historische Entwicklung des Islamismus vom Sechs-Tage-Krieg 1967 über die islamische Revolution im Iran 1978/79 bis hin zu aktuellen Ereignissen in Ländern wie Pakistan, Türkei, Sudan und Algerien.

Opfer sind unschuldige Frauen, Kinder und Männer

Was 2003 noch als Verschwörungstheorie abgetan wurde, hat sich in vielerlei Hinsicht als bittere Realität erwiesen. Heute lesen wir in den Nachrichten über viele der Phänomene, die Ulfkotte bereits vor 21 Jahren beschrieben hat. Die Unterwanderung westlicher Gesellschaften durch islamistische Netzwerke ist ein ernstes Problem, das nicht mehr ignoriert werden kann. Deutsche und europäische Parteien unterdrücken jedoch die Auseinandersetzung mit diesem unübersehbaren Problem.

Die Opfer sind unschuldige Frauen, Kinder und Männer, die in unseren Städten erstochen, erschossen oder von Fahrzeugen gezielt überfahren werden. Die Namen der Täter werden, wie so oft, nicht genannt, um angeblich keinen Rassismus zu schüren. Dabei wäre es wichtig, eindringlich vor dieser Gefahrenquelle zu warnen. Massive Polizeiaufgebote mit Maschinenpistolen nach einem Anschlag helfen nicht weiter. Dieser Aufwand muss zur Gefahrenabwehr im Vorfeld betrieben werden. Doch unsere Grenzen sind offen wie ein Scheunentor.

Aktueller denn je

„Krieg in unseren Städten“ ist ein aufrüttelndes und prägnantes Werk, das auch heute noch von höchster Relevanz ist. Seine Warnungen sind aktueller denn je und sollten zum Schutz unseres Landes und seiner Menschen sehr ernst genommen werden.

Bei Amazon noch bestellbar: https://www.amazon.de/Krieg-unseren-Städten-Deutschland-unterwandern/dp/3821839783