Nackt zurschaugestellt und gruppenvergewaltigt: Christenverfolgung in Indien

Die zunehmende Christenverfolgung in Indien hat dazu geführt, dass dieses Land laut der World Watch List an elfter Stelle der Länder steht, in denen Christen am schlimmsten verfolgt werden. Ein Gastbeitrag von von Raymond Ibrahim

Die jüngste Gräueltat, die auf Video festgehalten wurde, verdeutlicht die schreckliche Lage der christlichen Minderheiten im hinduistischen Indien.

Polizisten schauen bei brutaler Vergewaltigung zu

In einem Bericht heißt es:

„Das virale Video zeigt die erschütternde Tortur, die zwei christliche Frauen aus Manipur erlitten haben. Am 4. Mai 2023 wurden die Frauen nackt zurschaugestellt, während ein Mob von Männern sie belästigte und erbarmungslos prügelte. Tragischerweise wurde die jüngere Frau, die erst 19 Jahre alt war, von dem wütenden Mob, zu dem auch Angehörige des Stammes der Meitei [Hindu] gehörten, brutal vergewaltigt. Zu allem Überfluss sollen vier Polizeibeamte dem wilden Angriff tatenlos zugesehen haben, ohne einzugreifen.

„Auf dem Video ist zu hören, wie die Meitei-Stammesgruppe schreit: ‚Wenn ihr euch nicht auszieht, werden wir euch töten‘. Die Frauen werden dann öffentlich begrapscht, geohrfeigt und geschlagen. Man kann hören, wie die Frauen um Gnade flehen, während sie ständig schluchzen und vor Angst stöhnen.

„In einer beunruhigenden Wendung haben die Überlebenden ausgesagt, dass die Polizeibeamten möglicherweise aktiv an dem abscheulichen Angriff teilgenommen oder ihn erleichtert haben. Es wird behauptet, dass die Beamten die Frauen direkt zu dem Mob von 800 bis 1000 Männern geführt haben oder während des Angriffs anwesend waren. Die tragische Gewalttat ereignete sich, nachdem die Frauen aus ihrem Dorf geflohen waren und sich in einem Wald versteckt hatten, nachdem das Dorf von den hinduistischen Meitei dem Erdboden gleichgemacht worden war. Auf der Suche nach Sicherheit trafen die Frauen und drei weitere Personen auf Polizeibeamte, die ihnen Hilfe anboten, sie aber tragischerweise in die Hände des gewalttätigen Mobs führten.

„Während der Mob die jüngere Frau öffentlich vergewaltigte, versuchten ihr Bruder und ihr Vater, sie zu schützen. Bei den anschließenden Ausschreitungen wurden die beiden Männer von der rasenden Menge getötet…

„Der schockierende Vorfall ereignete sich inmitten eskalierender ethnischer Zusammenstöße zwischen den Gemeinschaften der Meitei (Hindus) und der Kuki (Christen) in Manipur.“

Die Unruhen begannen, nachdem die Meitei, die mehrheitlich Hindus sind und die Mehrheit des nordöstlichen indischen Bundesstaates Manipur bilden, darauf bestanden hatten, denselben Status und dieselben Vorteile zu erhalten, die die Regierung den historisch marginalisierten Minderheitenstämmen des Staates zugesteht, zu denen auch die christlichen Kuki (Protestanten, meist Baptisten) gehören. Als es hart auf hart ging, brachen Unruhen zwischen den Minderheitenstämmen und den Mehrheits-Meitei aus, die in Ausschreitungen der Hindus in ganz Manipur gipfelten. Das Ergebnis war:

„Lokalen Quellen zufolge wurden seit dem 3. Mai mindestens 317 Kirchengebäude durch die gewalttätigen Ausschreitungen zerstört. Inoffiziellen Schätzungen zufolge haben die Unruhen in dem Bundesstaat mehr als 160 Todesopfer gefordert. Nach offiziellen Angaben vom 2. Juni waren es 98 Tote und 310 Verletzte, darunter unverhältnismäßig viele Angehörige christlicher Stämme, wie lokale Quellen berichten.“

Christliche Kinder bei lebendigem Leib verbrannt

Mehrere Christen – darunter ein junges Kind – wurden von den Hindu-Stammesangehörigen bei lebendigem Leib verbrannt. „Sie nehmen keine Rücksicht auf Frauen und Kinder“, sagte ein Einheimischer. „Eine Frau wurde in der Kirche getötet, während sie betete, so unbarmherzig sind sie“.

Seit dem Beginn der Meitei-Angriffe Anfang Mai hat die indische Regierung weitgehend geschwiegen und sich erst zu Wort gemeldet, als das Video der beiden nackten Christinnen am 19. Juli im Internet auftauchte. Am folgenden Tag, dem 20. Juli, brachte der indische Premierminister Narendra Modi seine „Empörung“ zum Ausdruck:

„Ich möchte der Nation versichern, dass kein Schuldiger verschont bleiben wird. Es wird nach dem Gesetz gehandelt werden. Was den Töchtern von Manipur widerfahren ist, kann niemals verziehen werden… [M]ein Herz ist voller Schmerz und Wut. Der Vorfall in Manipur ist beschämend für jede zivilisierte Nation. Das ganze Land hat Schande über sich gebracht.“

In einem Bericht heißt es jedoch: „Die erste Verhaftung, 77 Tage nach dem Vorfall, wurde heute [20. Juli] gemeldet, einen Tag, nachdem das Video im Internet aufgetaucht war“ und am selben Tag, an dem Modi endlich das Ausmaß der Ereignisse in Manipur anerkannte.

Presse klammert Religion der Opfer komplett aus

Das Ergebnis ist:

„Premierminister Narendra Modi und die Regierung von Manipur wurden für ihre verspätete Reaktion auf den Vorfall kritisiert. Erst nachdem das drastische Video des Angriffs im Internet aufgetaucht war, hat sich der Premierminister zu dem Thema geäußert, was Bedenken über mögliche politische Motive hinter der verspäteten Reaktion aufkommen lässt.“

Bemerkenswert ist, dass sowohl die hinduistische Regierung als auch die internationale Presse die religiöse Identität sowohl der Angreifer als auch der Opfer völlig ausklammern und nur von „konfessionellen Zusammenstößen“ zwischen den (hinduistischen) Meitei und den (christlichen) Kuki sprechen.

Dies ist eine bekannte Taktik – wie wenn die westlichen Medien von Zusammenstößen zwischen Fulani-Hirten und Bauern in Nigeria sprechen. In Wirklichkeit sind die Fulani Muslime, die einen völkermörderischen Dschihad gegen die „Bauern“, die Christen sind, führen.

Es hat den Anschein, dass die Religion – insbesondere der aufkommende Hindu-Nationalismus, der ethnische Inder, die Christen sind, als Verräter betrachtet – wieder einmal der entscheidende Faktor ist, der die Zusammenstöße in Manipur anheizt. „Nachdem der Mob die Kirchen angezündet hatte, hissten sie ihre Flagge auf den Dächern der Kirchen“, sagte ein Kuki-Pastor über die Gewalt. „Es ist, als wollten sie zeigen, dass sie die Kirche – den religiösen, heiligen Ort unserer Anbetung – erobert haben.“

In ähnlicher Weise schrieb Erzbischof Joseph D’Souza von der anglikanischen Good Shepherd Church of India und Präsident des All India Christian Council, nachdem er die Regierung von Manipur und die Polizei der „Mitschuld“ an der „abscheulichen Gewalt“ beschuldigt hatte:

„So sieht es in der Tat überall dort aus, wo Christen, die einer Minderheit angehören, in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh und anderen Bundesstaaten angegriffen worden sind. Die örtliche Polizei in ganz Indien lässt es zu, dass hinduistische extremistische Mobs unglückliche Christen ohne Konsequenzen angreifen.

„Die christliche Identität der Kuki-Bevölkerung in Manipur kommt nicht in die Schlagzeilen, wenn diese Gewalttaten bekannt werden. Aber die indischen Behörden können nicht länger die Tatsache leugnen, dass es sich um einen religiösen Angriff und eine barbarische ethnische Säuberung einer Volksgruppe handelt…

Hunderte ähnlicher Fälle

„Der Oberste Minister von Manipur – der mit den Meitei-Hindu-Extremisten sympathisiert – behauptet, es habe Hunderte ähnlicher Vorfälle auf beiden Seiten gegeben, was stark irreführend ist. Wenn er von Unruhen auf beiden Seiten spricht, verschweigt er, dass die große Mehrheit der Opfer Kuki-Christen sind.

„Als der BJP-Vizepräsident des benachbarten Bundesstaates Mizoram zurücktrat, erklärte er, dass seiner Meinung nach die BJP zu einer antichristlichen Partei geworden sei. Dies hat in ganz Indien und in der ganzen Welt das Bewusstsein dafür geschärft, dass es sich bei den Vergewaltigungen und Morden an zahlreichen Frauen und dem Niederbrennen von Häusern und Kirchen eindeutig um gezielte Angriffe auf Kuki-Christen handelt.

„An diesem Punkt ist es offensichtlich, dass die Kuki-Christen von radikalisierten Hindu-Gruppen in vollem Umfang angegriffen werden und dass die Polizei diese Ungerechtigkeit ignoriert. Die Zerstörung von Hunderten von Kirchen, die große Zahl von vertriebenen Kuki-Christen und die brutale Vergewaltigung ihrer Frauen sind unbestreitbar.

Oder denken Sie an die Worte von Erzbischof Dominic Lumon von Imphal:

„Die Wiederbelebung der einheimischen Religion und das Entstehen von Milizgruppen… zum Schutz ihrer traditionellen Religion (Sanamahismus) und zur Verhinderung des [vermeintlichen] Ansturms des Christentums um jeden Preis ist eine Tatsache, die vielen außerhalb des Staates Manipur nicht bekannt ist. Berichten zufolge werden die Meitei-Christen vor schlimmen Konsequenzen gewarnt, wenn sie nicht zu ihrer ursprünglichen Religion zurückkehren. Einigen Pastoren wurde nahegelegt, die Kirchen nicht wieder aufzubauen. Minderheiten werden systematisch zum Schweigen gebracht. Ist dies nicht ein weiteres ‚Ghar Wapsi‘?“

„Ghar Wapsi“ bedeutet „nach Hause zurückkehren“. Es ist eine Anspielung auf das laufende Programm verschiedener nationalistischer Hindu-Organisationen, die „abgefallene“ Hindus, die zum Christentum oder zu anderen Religionen konvertiert sind, davon „überzeugen“ wollen, zur Staatsreligion des Hinduismus „nach Hause“ zurückzukehren.

Die zunehmende Verfolgung von Christen in Indien hat sogar dazu geführt, dass dieses Land laut World Watch List an elfter Stelle der Länder steht, in denen Christen am schlimmsten verfolgt werden. Diesem Bericht zufolge:

Verfolgung auch von Muslimen

„Im Jahr 2023 ist es in einigen Bundesstaaten [Indiens] ein beängstigender Ort, ein Christ zu sein.

„In den letzten Jahren hat die Hindutva stark zugenommen, eine Ideologie, die glaubt, dass nur Hindus wahre Inder sind und dass Christen, Muslime und andere religiöse Minderheiten ‚fremde‘ Wurzeln haben und vertrieben werden müssen. Hindu-Extremisten scheinen fähig zu sein, andere ungestraft anzugreifen und in einigen Teilen des Landes sogar extreme Gewalt anzuwenden.

„Immer mehr Bundesstaaten führen Anti-Konversionsgesetze ein, angeblich um zu verhindern, dass Hindus gewaltsam zu anderen Religionen konvertieren, aber in Wirklichkeit werden sie oft als Vorwand benutzt, um Christen zu schikanieren und einzuschüchtern, die einfach nur Hilfsgüter verteilen oder eine private Kirchenversammlung abhalten wollen. Diese Gesetze scheinen Christen nicht davor zu schützen, gezwungen zu werden, zum Hinduismus zurückzukehren.

„Christen werden in ihren Gemeinden zunehmend ausgegrenzt, am Arbeitsplatz diskriminiert, und es werden falsche Anschuldigungen und Gerüchte über sie verbreitet.

„Die Christen, die am meisten gefährdet sind, sind diejenigen, die von einem hinduistischen Hintergrund zum Glauben gekommen sind. In einigen Teilen Indiens sind viele von ihnen ständigem Druck ausgesetzt, zum Hinduismus zurückzukehren, sie werden sozial ausgegrenzt, am Arbeitsplatz diskriminiert, körperlich angegriffen und manchmal sogar getötet. Auch Kirchenführer sind besonders gefährdet; der Beruf des Pastors ist heute einer der riskantesten Berufe im Land. Hindu-Extremisten greifen sie, ihre Frauen und Kinder mit gewalttätigen Angriffen an, um in der christlichen Gemeinschaft Angst zu säen.“

Der Bericht stuft die Verfolgung von Christen in Indien als „extrem“ ein – die schlimmstmögliche Kategorie. „Extrem“ ist die gleiche Bezeichnung, mit der die Verfolgung beschrieben wird, die auch in den drei führenden Verfolgungsländern Nordkorea, Somalia und Jemen stattfindet.

Das nackt Ausziehen christlicher Frauen, ihre öffentliche Zurschaustellung und Gruppenvergewaltigungen sind nur der Anfang.

***

Raymond Ibrahim, Autor von Defenders of the West („Verteidiger des Westens“), Sword and Scimitar („Schwert und Krummsäbel“), Crucified Again („Wieder gekreuzigt“) und The Al Qaeda Reader („Der Al-Kaida-Bericht“), ist Distinguished Senior Shillman Fellow am Gatestone Institute und Judith Rosen Friedman Fellow am Middle East Forum