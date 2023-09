„Tagesschau“: Wetter in Tunesien an Invasion in Lampedusa schuld

(David Berger) Nicht nur den Einwohnern von Lampedusa und der italienischen Regierung ist klar, dass es sich bei den Lampedusa-Ereignissen der letzten Tage nicht um eine spontane Episode, sondern um eine offensichtlich organisierte, gezielt vorbereitete und finanzierte kriegerische Invasion handelt. Nur die „Tagesschau“ sieht die Ursachen für die Ereignisse bei ihrem neuen Lieblingsthema, dem Wetter.

Das ZDF ist mit seinem sinngebenden Online-Angebot offline und so muss offensichtlich die „Tagesschau“ ihre propagandistische Ausrichtung verstärken, dass keiner in der Medienlandschaft des betreuten Denkens auf dumme Ideen kommen könnte:

Schlechtes Wetter in Tunesien führte dazu, dass alle Männer auf einmal abreisten

Während Vizepräsident Salvini in dem Ansturm auf Lampedusa einen „koordinierten, kriegerischen Akt“ sieht, der die italienische Gesellschaft sprengen soll und dem man mit aller Härte zu antworten habe, macht die Tagesschau tatsächlich das schlechte Wetter in Tunesien dafür verantwortlich, dass an einem einzigen Tag etwa 5.000 Männer in mehr als 100 (!) Booten die italienische Insel Lampedusa stürmten.

Sie glauben das nicht. Dann sehen Sie selbst:

Jetzt fehlt es nur noch, dass uns heute Abend der Wetterbericht erklärt, dass das schlechte Wetter in Tunesien völlig ungewöhnlich und eigentlich nur durch den menschengemachten Klimawandel erklärbar sei.

