Lampedusa: Keine Flüchtlingswelle, sondern koordinierte Invasion

Die Lage auf Lampedusa ist völlig außer Kontrolle, eine beispiellose Situation. Heute überfielen uns in 30 Minuten 35 Boote afrikanischer Horden, bisher 100 Boote an einem Tag. Giorgia Meloni hat bis heute 190.000 Eindringlinge importiert, eine echte Apokalypse! – so eine Nachricht von „Radio Genua“.

Die Nachrichten und Videos aus Lampedusa zeigen: Das, was hier passiert, ist nur als koordinierte Invasion durch afrikanische Schleppernetzwerke und unter Duldung oder gar durch Beteiligung der von der EU, besonders Deutschland, nichts selten finanziell unterstützen Regierungen der jeweiligen afrikanischen Herkunftsländer zu verstehen.

„Das Meer ist voll“

Hier versucht die italienische Polizei die in Europa einfallenden Horden an jungen afrikanischen Männern irgendwie zu stoppen. Das Auffanglager von Lampedusa ist für ca. 400 Personen ausgelegt:

Schockierend auch die Bilder von den das Festland anfahrenden Booten:

Invasoren brechen in Jubelschreie aus

Die „Weltwoche“ beschreibt sehr anschaulich die Szenen, die sich derzeit in Lampedusa abspielen: „Der Ansturm von Migranten auf die italienische Insel Lampedusa nimmt ungeahnte Ausmasse an. Ein soeben veröffentlichtes Video zeigt mehr als ein Dutzend Boote mit Aussenbordmotoren, die mit hoher Geschwindigkeit in den Hafen der 190 Kilometer Luftlinie vor Tunesien liegenden Insel einfahren. Die Insassen, offenbar überwiegend Männer, brechen in Jubelschreie aus.

Auf See bildete sich eine Art Warteschlange weiterer Boote. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete, erreichten allein am Dienstag 2500 Personen Lampedusa. Am Vortag waren 1900 Migranten auf 51 Booten eingetroffen.“

Und in Faesers Deutschland?

„Tichys Einblick“ dazu: „Die Bilder lassen Schlimmes auch für Deutschland erwarten. Frankreich will seine Grenzen stärker kontrollieren. In Berlin glänzt eine durch Abtauchen und Aussitzen: Nancy Faeser.“

