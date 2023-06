„Nationaler Hitzeschutzplan“: Hitze-Hysterie soll Lauterbachs Corona ersetzen

(David Berger) Der Corona-Schnupfen zieht nicht mehr, deshalb hat Karl Lauterbach ein neues Feld gefunden, um Hysterie zu verbreiten: die Hitze. Ein „nationaler Hitzeschutzplan“ soll nun Corona 2.0 ersetzen, Lockdowns inbegriffen.

Die Gurus der Zeugen Coronas haben ein schweres Problem: Ihre Biohazard-Hysterie zieht nicht mehr so richtig. Ganz im Gegenteil: immer deutlicher wird nun, dass sie aus einer Mücke einen Elefanten gemacht haben und mit Kanonenkugeln auf harmlose Viren geschossen haben, die dafür Tausende schwer geschädigt, viele davon getötet haben.

Im Winter Schnupfen, im Sommer wird es warm…

Also, das weiß auch der Vater hysterischer Politik, Karl Lauterbach, muss was anderes her. Und daran arbeitet er schon seit geraumer Zeit: das Covid 2.0 heißt jetzt „Hitze“. Denn wie der Schnupfen im Herbst und Winter so ist auf eines in unseren Breiten Verlass: im Sommer wird es schon mal über 20 Grad warm. Und so droht Deutschland im Sommer der Hitzetod, wie es die „Berliner Zeitung“ ausdrückt.

Großspurig kündigte daher gestern Mittag Lauterbach einen nationalen Hitzeplan an, mit dem er uns alle schützen will. Und auch die Staatsfunk-Propaganda macht brav mit: war die Übersterblichkeit, die in den kühlen Anfangsmonaten des Jahres Rekorde einfuhr, für sie kein Thema, wird sie nun ausgepackt: denn diese kann unmöglich von der allein seligmachenden mRNA-Plörre herrühren, sondern die vermehrten Todesfälle sind alle auf die übergroße Hitze zurückzuführen, die die letzten Monate prägte.

Wenn man den Klimafachleuten des Staatsfunks zuhört, gewinnt man den Eindruck, unsere Straßen wären überhäuft mit Hitzetoten, die dort auf der brennenden Erde geradezu gegrillt werden. Dabei scheinen die einzigen, die derzeit auf deutschen Straßen herumlümmeln die Klimaklebe-Kinder zu sein, die sich allerdings trotz ihrer überwiegenden Weiße-Kreide-Gesichtsfarbe als einigermaßen lebendig erweisen, spätestens dann wenn sie weggeschafft werden…

Hitzeschutz, Hitzeaktionspläne, Hitzenotstand, Hitzetote, Hitzenotfall…

Dass bei Kälte deutlich mehr Menschen sterben als bei Hitze: geschenkt. Jetzt gilt wieder das für Sekten typische „Credo quia absurdum!“ – Hitzeschutz, Hitzeaktionspläne, Hitzenotstand, Hitzetote, Hitzenotfall, Hitzeplan: das sind die neuen Inzidenzzahlen und Mutationen, mit denen wir den ganzen Sommer über genervt werden werden. Schon mal ein kleiner Einblick (zählen Sie bitte mit, wie oft das Wort „Hitze“) fällt:

Zeitnaher Termin bei einem Facharzt wäre besser

Noch notieren die meisten Kommentare zu Lauterbachs Plänen, sie wünschen keinen Schutz vor Hitze durch Herrn Lauterbach, ihnen würde es schon ausreichen, wenn sie endlich zeitnah einen Termin bei einem Facharzt zu bekommen. Aber warten wir ab, ob die Menschen, die ihre Grundrechte angesichts eines Schnupfens für eine Packung Toilettenpapier aufgegeben haben, nun ähnlich reagieren werden…

