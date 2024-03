RKI-Files: Wir werden euch das niemals verzeihen!

(David Berger) Man reibt sich die Augen und wagt es kaum zu glauben: Das ZDF hat – nach Veröffentlichung der sog. RKI-Files – nun das große Lügen in Sachen Corona, Lockdown und mRNA-Impfung zum Thema gemacht. Und es wird klar: die angeblichen „Coronaleugner“, „Schwurbler“ und „Nazis“ hatten recht. Deshalb werden sie bis zur Stunde erbarmungslos verfolgt.

Der erste Sender des Staatsfunks muss nun eingestehen: Er hat die Politiker von Merkel, Spahn und Söder bis hin zu Lauterbach und Co zusammen mit dem von ihnen missbrauchten RKI bei ihrem perfiden Treiben unterstützt: sie haben das Volk wissentlich belogen und betrogen, Menschen verfolgt und bestraft, Geld verschwendet und unserer Wirtschaft unglaublichen Schaden zugefügt! Alte Menschen hat man in Einsamkeit sterben lassen, Maßnahmenkritiker hat man als „Coronaleugner“ lächerlich gemacht, Impfverweigerer als „Nazis“ stigmatisiert, Kinder für lange Zeiträume isoliert und so traumatisiert, Impfschäden bagatellisiert man bis heute, zwingt Bundeswehrsoldaten weiter zu der „Impfung“.

Und hätten ZDF, ARD & Co hier nicht so linientreu und verlogen mitgemacht, wie sie nun Kriegspropaganda betreiben und die Klimahysterie antreiben, wäre das alles nicht möglich gewesen, könnten Tausende jetzt noch leben, wären Millionen von Kindern weniger suizidgefährdet usw. Von der ARD ist dem ZDF nun überraschenderweise Georg Restle beigesprungen, der anfangs noch leise Kritik an der Corona-Hystrie geübt, aber dann doch kalte Füße bekommen hatte: „Wer die Corona-Protokolle des #RKI ignoriert, macht seinen Job nicht richtig. Es gilt noch jede Menge selbstkritisch aufzuarbeiten. Auch und gerade für Medien.“

Sie wussten, was sie taten …

Die Corona-Protokolle zeigen: Von Anfang an haben die Politiker ganz genau gewusst, dass ihr Lockdown, dass ihre Maskeraden, dass die Impfung schwerere Folgen haben als alles, was man von dem Corona-Virus befürchten musste. Auch deshalb, weil so viele in dieses Lügen-Regime verwickelt waren, war der Widerstand so groß, als die AfD als erste Partei eine Untersuchungskommission forderte..,

Man gewinnt den Eindruck, dass die „ersten Ratten das sinkende Schiff verlassen“ und der Staatsfunk, so schnell wie er bei der verhängnisvollen Propaganda mitgemacht hat, nun aus dieser Nummer herauswill. Aber so schnell geht das alles nicht. Viele er Opfer sagen es ganz klar: „Wir sollten das niemals vergessen, vergeben oder verzeihen!“ Klar ist: Aufarbeitung alleine reicht bei weitem nicht.

Jetzt muss die Abrechnung kommen

Jetzt muss die große Abrechnung kommen, muss denen Gerechtigkeit widerfahren, denen man gezielt Angst eingejagt hat, die man traumatisiert, ihrer Menschenrechte und ihrer wirtschaftlichen Existenz beraubt, als „Nazis“ beschimpft hat usw.. Man denke zum Beispiel nur daran, welchen Druck man auf die Macher von #AllesDichtMachen ausübte! Man erinnere sich daran, dass im WDR unter grölendem Applaus eine abgehalfterte Schauspielerin offen zur Gewalt gegen Ungeimpfte aufrufen konnte. Und das sind nur zwei Beispiele einer bislang seit 1945 nicht stattgefundenen Verfolgung eines Teils der Gesellschaft.

„Wie fühlt man sich eigentlich als Richter am Bundesverfassungsgericht, wenn einem langsam dämmert, dass man vom RKI und dessen gekauften Charité-Experten mit ihren politik-freundlichen Gutachten verarscht wurde?“ fragen viele.

Was ist mit dem fatalen Ermächtigungsgesetz? Gilt es weiter, obwohl es auf falschen Annahmen beruht?

Und wo waren da die angeblichen Faktenchecker von „Correctiv“ und Co, wo man sie wirklich gebraucht hätte und wo sie einen echten und gefährlichen Skandal hätten aufdecken können?

Warum ist ein Politiker wie Lauterbach, der einen immensen Teil der Verantwortung trägt, noch im Amt, statt vor Gericht zu stehen? Was ist mit den Opfern, die ihre Arbeitsplätze verloren, die ihr vor Gericht gezerrt, deren Existenzen ihr zerstört habt – aus lauter Angst eure Lügen könnten auffliegen und eurer Machtgeilheit und widerlichen Arroganz ein Ende setzen? Wie lange wird es dauern, bis der Riss, den ihr in der Gesellschaft verursacht habt, halbwegs geheilt ist, bis der Glaube in unseren Rechtsstaat wieder hergestellt ist? Wann werden die Bürger wieder glauben können, dass die Regierung, die sich zunehmend als der Staat versteht, nicht ihr Feind ist?

„Es kann dich nicht alles umsonst gewesen sein“

Machen wir uns nichts vor: die Aufarbeitung und damit verbundene Strafe und Sühne für die Kriminellen wird ein langer, schmerzhafter Prozess. Auch weil es immer noch genug Menschen geben wird, die all die schädlichen Sinnlosigkeiten verteidigen werden: Zu schmerzlich ist es, zu wissen, dass all die Opfer, die man gebracht hat, umsonst waren und das meisten Schwurbler, denen man sich als Gut- und Übermensch überlegen fühlte, recht hatten.

Zu guter Letzt soll der großartige Jan Josef Liefers noch einmal zu Worte kommen, der das Ganze als einer der ersten ironisch aufs Korn nahm:

