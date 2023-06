Ein Mann hat in einem Park in Annecy (im Osten des Landes) sechs Kinder und einen Erwachsenen mit einem Messer verletzt. Bei dem Täter soll es sich um den 32-jährigen Syrer Abdalmasih H. handeln berichtet die Zeitung „Le Dauphiné Libéré“.

Obwohl dem Schutzsuchenden bereits in Schweden zuvor der Flüchtlingsstatus verwehrt wurde, habe der Asylbetrüger in Frankreich im November Asyl beantragt.

Björn Höcke hat unterdessen ein Video des furchtbaren Vorfalls auf Twitter veröffentlicht:

Warum ich den Messerangriff in #Annecy nicht kommentiere? Weil ich eine ähnliche Wahnsinnstat durch einen Somalier in Ludwigshafen deutlich einordnete und mir deshalb die erneute Immunitätsaufhebung und Anklage ins Haus steht. pic.twitter.com/MXyxg5FyPh — Björn Höcke (@BjoernHoecke) June 8, 2023

Kindergarten-Kinder teilweise in Lebensgefahr

Medienberichten zufolge sollen die Opfer etwa drei Jahre alt sein. Die Kindergarten-Kinderwaren am Donnerstag gegen 9.45 Uhr auf einem Spielplatz in der berühmten Parkanlage „Jardins de l’Europe“. Bei mindestens zwei Verletzten soll Lebensgefahr bestehen, berichtet bild.de.

„France Bleu“ zitiert einen Augenzeugen:

„Wir haben gesehen, wie eine Person Kinder beim Spielen angegriffen hat. Kleine Kinder, offensichtlich waren sie sein Ziel. Nachdem Leute versucht hatten, ihn zu verscheuchen ging er weg. Dann griff die Polizei ein. Am Anfang dachten wir alle, es sei inszeniert. Aber weil die Menschen so geschrien haben, war uns klar, dass das echt ist.“

Der Mann soll im Vorfeld mehrere Tage um einen angrenzenden See herumgelaufen sein. Eine weitere Augenzeugin berichtet:

„Er war seit etwa zwei Monaten da, von morgens bis abends, immer ganz allein. Wir dachten uns, dass er komisch ist.“

„Bärtiger Mann mit Messer in der Hand“

Ein Nachrichtensender hat ein Video ausgestrahlt, in welchem die Szene vor der Festnahme zu sehen ist: Ein bärtiger Mann, mit Kopfbedeckung und einem Messer in der rechten Hand, rennt über einen Rasen und wird von einem anderen Mann in Zivil verfolgt. Dieser schützt sich mit einem Sack als improvisierter Schild.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen sagte, wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach auf Twitter von einem sehr schnellen Einsatz der Ordnungskräfte.

Hier der Link zum Tathergang. Der Beitrag erschien zuerst bei „Unser Mitteleuropa“.

Annecy: „ Ort des Widerstands gegen den Faschismus“

Addendum (DB): Der Bürgermeister von Annecy hat vor zwei Wochen Frankreich wissen lassen: „Annecy ist ein Ort des Widerstands gegen den Faschismus, ein Platz der Solidarität, eine Zufluchtsstadt für alle, die vor Krieg, Elend und Unglück in der Welt fliehen. Es ist unsere Pflicht und noch mehr unsere Ehre, hier unsere republikanischen Überzeugungen zu bekräftigen.“