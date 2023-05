Maaßen ruft zum Widerstand gegen ökosozialistischen Kurs der Bundesregierung auf

Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Vorsitzende der CDU-Basisorganisation Werteunion, Hans-Georg Maaßen, teilte in seiner Rede am 1. Mai in St. Gangloff (Thüringen) kräftig aus.

Die Mehrheit wende sich gegen den ökosozialistischen Kurs der Ampel-Regierung in Berlin. Diese und die linke Politik allgemein wende sich gegen die Freiheit der Bürger, aber auch gegen jeglichen politischen Widerstand und jede wirkliche Opposition wie der AfD.

Politik der Unterdrückung und Gängelung

Maaßen forderte die Bürger auf, sich gegen dieser Politik zu wenden und entwarf dabei eine Marschroute für den bürgerlichen Widerstand gegen eine linke, woke und freiheitsfeindliche Politik der Unterdrückung und Gängelung.

