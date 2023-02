Selenskyj fordert von Nato: Atomwaffen auf Russland abwerfen!

Selenskyj würde es begrüßen, wenn die NATO Atomwaffen auf Russland abwirft. Aber wichtig wäre es, dass die Möglichkeit eliminiert wird, dass Putin mit nuklearen Waffen antworten kann, so der ukrainische Präsident.

„Zusammenarbeit vertiefen“

Unterdessen twittert von der Leyen heute: „Ich freue mich, wieder in Kiew zu sein, zum vierten Mal seit dem Einmarsch der Russen. Diesmal mit meinem Team von Kommissaren. Wir sind gemeinsam hier, um zu zeigen, dass die EU so fest wie eh und je an der Seite der Ukraine steht. Und um unsere Unterstützung und Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.“

Dabei scheint von der Leyen atomare Erstschläge mit zu den Wertend er EU zu zählen, wenn sie allen Ernstes soeben Selenskyj und die Seinen wissen lässt: „Während die Ukrainer für die Verteidigung unserer gemeinsamen Werte kämpfen, unterstützen wir Ihre wirtschaftliche Sicherheit. Bis heute beläuft sich unsere EU-Hilfe auf 50 Mrd. EUR. Wir stehen langfristig an Ihrer Seite.“