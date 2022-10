Ludwigshafen: Merkels blutiges Erbe lebt fort

(David Berger) Der Messerterror von Ludwigshafen hat unangenehme Erinnerungen an die Zeit Merkels wieder wach werden lassen, deren letzte Regierungsjahre ganz vom täglichen Terror, meist geprägt vom Migrationshintergrund der Täter, geprägt waren. Zugleich zeigt sich: das System Merkel ist lebendiger denn je – nun in seiner extremisierten Form.

Nach dem tödlichen Messerangriff in Ludwigshafen (deutsches Bundesland Rheinland-Pfalz) hat die Polizei erste Details zum Tatablauf veröffentlicht. Der mutmaßliche Täter erstach zunächst zwei 20 und 35 Jahre alte Männer, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auf der Flucht habe er dann in einem Drogeriemarkt einen 27-Jährigen mit einem großen Messer schwer verletzt.

Täter ist Somalier – Opfer Deutsche

Der 25-jährige Verdächtige sei somalischer Staatsangehöriger. Ob es einen Zusammenhang zwischen Nationalität und Tat gebe, sei noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Zum Motiv sei noch nichts bekannt. „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen.“

Bei den drei Opfern handele es sich nach bisherigen Erkenntnissen um Deutsche. Das 27-jährige Opfer sowie der mutmaßliche Täter, der von der Polizei angeschossen worden war, sind nach Angaben des Polizeisprechers außer Lebensgefahr. – soweit der Bericht bei „Unser Mitteleuropa“.

Ins System Merkel zurückversetzt

Nach einer scheinbaren Ruhephase, die freilich nur darin begründet ist, dass die Mainstreammedien über einfache Messerattacken gar nicht mehr berichteten, scheinen wir nun in die Regierungszeit Merkels zurückversetzt. Ja noch mehr, wir spüren einmal mehr, wir sehr das System Merkel weiter besteht bzw. nur extremisiert wurde.

Als ich gestern Abend diese Nachrichten las, fiel mir eine Rede ein, die ich vor einigen Jahren in Cottbus hielt und die m.E. nichts an Aktualität eingebüßt hat:

