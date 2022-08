Geplante Corona-Maßnahmen und Impfkampagne: Beendet den Wahnsinn!

Angesichts der Rück-Entwicklungen in unseren Nachbarländern und in aller Welt zur alten Normalität ist die wahnhafte Weiterverfolgung des Ziels unserer Ampelregierung, die alten Corona-Maßnahmen fortzusetzen und alle Menschen in Deutschland „impfen“ zu lassen, koste es was es wolle, ein politischer GAU.

In wenigen Tagen, am 8. September, liegt der von der Bundesregierung geplante Gesetzentwurf „zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen gegen Covid-19“ (20/2573) dem Bundestag zur Abstimmung vor. Uwe G. Kranz, ex-Präsident LKA Thüringen, Nationaler Experte bei Europol fordert in einem Offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten: Haltet ein! PP dokumentiert hier den Text

**

Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete (m/w/d),

in wenigen Tagen sind SIE aufgerufen, für UNS über den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf „zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen gegen Covid-19“ (20/2573) abzustimmen.

Gewissensfrage

SIE sind im Rahmen ihres „imperativen Mandats“ an Aufträge und Weisungen von Partei oder Fraktion gebunden – aber auch an den Wählerwillen. Gemäß Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG sind SIE in Ausübung Ihres „freien Mandats“ aber nur ihrem Gewissen unterworfen. Das „freie Mandat“ soll Sie vor unzulässiger Einflussnahme von Wählern, Wählergruppen, Parteien bzw. Fraktionen oder anderen politischen und wirtschaftlichen Gruppen schützen und garantiert ihre Unabhängigkeit. Verfassungsrechtlicher Konsens besteht darüber, sich in Konfliktfällen für den Vorrang des „freien Mandats“ zu entscheiden.

Dies ist Ihnen bekannt. Aber dies ist auch genau das Gebot der Stunde. Sicherlich ist der parteiinterne Druck groß, sich für den nach zähen Verhandlungen von der Bundesregierung verabschiedeten und auch in der Koalitionsrunde bereits abgenickten Gesetzesentwurf zu entscheiden.

Aber Sie sollten auch bedenken, dass der Wählerwille durchaus nicht identisch mit dem Regierungswillen ist, auch nicht mit dem Willen von Partei und Fraktion: Über 20 Millionen Bürger haben sich bislang nicht impfen lassen. Die Zahl wächst zwangsläufig von Monat zu Monat, weil immer mehr Menschen den Booster, die vierte und fünfte „Impfung“ oder gar das 3-Monats-Impf-Abo nicht mehr annehmen wollen und werden. Immer mehr Menschen haben erfahren, dass die „Impfung“ weder vollständig noch längerfristig immunisieren kann. Immer mehr Menschen mussten lernen, dass die „Impfung“ weder den Geimpften vor Infektion schützt noch die Ungeimpften vor Transmission.

Schwerste Nebenwirkungen

Immer mehr Menschen erfahren von dem Leid der dramatisch anwachsenden Zahl Geimpfter, die an Covid-19 oder anderen mRNA-Folgen z.T. schwer erkranken, ins Krankenhaus, auf Intensivstation eingeliefert werden müssen (Post-Vac-Syndrom (PVS)) oder gar für immer behindert bleiben werden. Die EMA berichtete am 23.08.2022, dass von den 1,99 Mio. gemeldeten „Impfnebenwirkungen“ 824.322 ernster und 590.982 schwerwiegender Natur gewesen seien, davon sogar 36.332 lebensbedrohlich. Mindestens 26.165 Verdachtstodesfälle wurden registriert.

In 160.152 Fällen sei eine Einlieferung ins Krankenhaus erforderlich geworden (auch generell liegt der Anteil der geimpften/geboosterten Krankenhauspatienten wie im internationalen Vergleich bei ca. 80 Prozent). Wissenschaftlich gesichert ist jedoch, dass maximal nur ca. fünf Prozent der tatsächlichen Impfschäden an die EMA gemeldet werden.

Unter Berücksichtigung dieses Dunkelfeldes müssten die amtlichen Zahlen auf über 12 Mio. schweren Gen-Injektionsschäden berichtigt werden. Das ist bei einem nur bedingt zugelassenen experimentellen Gen-Medikament nicht hinnehmbar! Es hat noch nie ein Medikament gegeben, das so viele Schäden und Todesfälle verursacht hat und das so oberflächlich, fehlerhaft und verfälschend im Eiltempo und neuartigen Teleskopverfahren getestet, als experimenteller „Impfstoff“ bedingt zugelassen und milliardenfach eingesetzt wurde. Es ist an der Zeit, diesen Impfwahn zu beenden. Wollen SIE verantworten, dass dieses giftige Zeug millionenfach weiter auf Steuerkosten gekauft wird und unsere Bevölkerung immensen, unumkehrbaren Schaden erleidet?

CDC revidierte Covid19-Richtlinien

Haben Sie Kenntnis, dass das US Center for Disease Control and Prevention (CDC) angesichts der überwältigenden Vielzahl von aktuell über 1.000 wissenschaftlichen Studien, die sich mit Impfschäden befassen und sie dokumentieren, am 11.08.2022 seine eigenen COVID-19-Richtlinien klammheimlich revidierte?

Das CDC plädiert nunmehr für die Übernahme von Eigenverantwortung, hebt die

Diskriminierung auf Grund des Impfstatus auf, betont den Vorrang der natürlichen Immunität und hebt die Regeln für Tests, Isolierung und Rückverfolgung von Kontaktpersonen auf bzw. modifiziert sie vernünftig. Diese politische Kehrtwende hat (auch in Deutschland) zur Folge, dass fast alle ehemaligen angeblichen „Fehlinformationsverbreiter“, die zuvor mit Diffamierung, Verfolgung, Deplatforming und Lizenzentzug bestraft wurden, nunmehr rehabiliert werden müssen. Die politischen Impf- Scharfmacher und ihre so genannten „Fakten Checker“ müssen jetzt sehen, wie sie aus der Nummer herauskommen. Die vernünftigen, politisch Verantwortlichen müssen aber auf die Bremse steigen und alles nochmals überdenken. Schluss mit der „the-same-procedure-as-last-year-James-Nummer“!

Wir brauchen ein Moratorium!

Die COVID-19-„Impfung“ verursacht im Ergebnis eine (geplante?) Massenentvölkerung. Sie ist im Effekt eine Biowaffe, die auch schon auf die nächste Generation abzielt. Diese etwas kühne These ist leider durch einen Berg von Indizien, Fakten und Beweisen untermauert, die schon in vertraulichen Pfizer-(Zulassungs-)Dokumenten, offiziellen Regierungsdaten aus aller Welt, und in Tausenden von wissenschaftlichen Studien und medizinischen Berichten zu finden sind. Dies gilt besonders zur Übersterblichkeit, zu fötalen Todesfällen, zur Säuglingssterblichkeit und zu Erkenntnissen über die Zahlen von Lebendgeburten oder Sterilität.

Wie konnten die politischen Verantwortlichen den 84-%-igen Anstieg der Übersterblichkeit in der Jahrtausendkohorte übersehen/ignorieren, die aus den amtlichen Daten der CDC errechnet wurden?3 Wie konnte es geschehen, dass die negativen Tierstudien oder die entsetzlichen Pfizer-Studien an Schwangeren (44% Abbruch, 76% Fehlgeburten bei mRNA-geimpften Frauen4) im Zulassungsverfahren so drastisch unterschlagen, vertuscht und/oder gefälscht wurden?

Verfassungswidriger Gesetzentwurf

Wie erklären sich politisch Verantwortliche den unerklärlichen rasanten Anstieg

von früher extrem seltenen medizinischen Diagnosen z.B. der Gürtelrose oder der Kinderdemenz in den letzten beiden Jahren? Wie erklären SIE sich die plötzliche und überproportionale Zunahme der Herzprobleme (Myokarditis/Perikarditis/ Herzrhythmusstörungen/Herzstillstand) bei Teenagern oder Sportlern? Wie kann man die bewusste Zerstörung des körpereigenen Immunsystems als Nebenwirkung hinnehmen? 99,9% der Bevölkerung hatte zu keinem Zeitpunkt eine COVID-19-Infektion zu fürchten, wurde aber in politische Geiselhaft genommen.

Das soll jetzt mit dem verfassungswidrigen Gesetzesentwurf erneut zementiert werden. Angesichts der Rück-Entwicklungen in unseren Nachbarländern und in aller Welt zur alten Normalität ist die wahnhafte Weiterverfolgung des Ziels unserer Ampelregierung, alle Menschen in Deutschland „impfen“ zu lassen, koste es was es wolle, ein politischer GAU.

Schauen SIE über die deutsche Petrischale hinaus, schauen SIE, wie fast alle andere Staaten folgenlos von vorneherein einen anderen Weg gingen oder spätestens jetzt zur Normalität umkehren. Informieren SIE sich, stoppen SIE den Gesetzesentwurf, verlangen SIE ein Moratorium. 20 Millionen Wählerinnen und Wähler werden sich nach diesem Herbst an diese Gesetzesinitiative und IHRE Entscheidung erinnern.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Kranz, den 29.08.2022

***

