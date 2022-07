(David Berger) Der prüde Neo-Jakobinerfanatismus hat eine neue Stufe erreicht und das passenderweise in einer Provinzstadt, die seit Jahren darum bemüht ist, sich besonders politisch korrekt zu zeigen. Die unterfränkische Stadt Würzburg hat das Abspielen des Schlagers „Layla“ auf dem Kiliani-Volksfest in der Stadt verboten. Das berichtet die Regionalzeitung „Mainpost“.

Es werde sichergestellt, „dass das Lied künftig nicht mehr gespielt wird“ so ein Sprecher der Stadt, die von dem linken CDU-Politiker Christian Schuchardt als OB regiert wird. Der Text des Liedes, das derzeit Platz 1 der deutschen Singlecharts hält, sei „sexistisch“ und daher auf einem Volksfest nicht zu dulden.

50 Jahre zurück

DJ Robin, einer der Interpreten dazu gegenüber der BILD: „Es geht bei dem Song „Layla“ nicht um eine Prostituierte, es geht um eine Puffmutter. Die passt auf die Prostituierten auf und leitet den Puff. Daher kommt in dem Lied kein Sexismus vor. Früher haben die Leute ‚Skandal im Sperrbezirk‘ gesungen oder `Wir fahren in den Puff nach Barcelona‘.

Also so ganz können wir die Diskussion nicht verstehen. Es kann jeder seine Meinung haben, aber in jedem Deutsch-Rap-Lied sind die Texte schlimmer. Da regt sich kein Mensch auf.“

Als gebürtigem Würzburger fiel mir dazu spontan ein Ereignis aus meiner Jugend ein: Würzburg war an der Wende der 80er zu den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts Schauplatz eines schwul-lesbischen Filmfestes, das einen der wenigen kulturellen Höhepunkte in der sonst eher verschlafenen Stadt der Weinseligkeit bildete:

Künstlerische hochwertige Filme, u.a. von Pedro Almodovar oder Fassbinder wurden dort – unter Vermeidung jeder pornographischen Inhalte – gezeigt. Ein Werbeplakat für dieses Kulturereignis durfte damals (1990) auf Befehl der Stadt nicht öffentlich ausgehängt werden.

Die Begründung der Stadt dazu: Es komme das Wort „schwul“ auf dem Plakat vor, was Jugendliche verderben und schwul machen könnte. Der Rest der Republik schüttelte bereits zu jenen Zeiten etwas erheitert den Kopf und ließ Sprüche fahren wie „Man soll Gott für alles danken, selbst für einen Unterfranken“. Oder Durchsage bei Einfahrt des IC am Würzburger Hauptbahnhof: „Sie erreichen jetzt die Mainfrankenmetropole, bitte vergessen Sie nicht Ihre Uhren um 50 Jahre zurückzustellen.“

Würzburg hat ganz andere Sorgen

Kurzum: Würzburg scheint von damals bis heute keinen Schritt weitergekommen. Schade um die vielen wunderbaren Menschen, die dort leben und die erst vor Kurzem bei einem Terroranschlag die Folgen einer verantwortungslosen Politik, die von dem dortigen Oberbürgermeister mitgetragen wird, erdulden mussten.

Und weil es so schön ist, hier für die PP-Leser und die Würzburger, die jetzt das zensierte Volksfest meiden wollen, zum Nachhören:

***

Wenn Sie meinen Einsatz gegen alle Formen der Zensur und das Recht auf Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit bei PP gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP