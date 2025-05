Anti-AfD-Minister von CDU: Politikerin mit Migrationshintergrund unerwünscht

Die jüngste Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“ soll u.a. damit begründet worden sein, dass die AfD Bürger mit Migrationshintergrund diskriminiere. Mit Verweis auf diese Einstufung wurde die Politikerin Anna Nguyen mit Migrationshintergrund jetzt von einer Delegationsreise ausgeschlossen.

Nguyen schreibt in unserem Tweet des Tages:

Ich wurde gerade von Minister Pentz (CDU) darüber informiert, dass meine Kollegen und ich aufgrund der Einstufung durch den Etabliertenschutz von allen künftigen Delegationsreisen ausgeschlossen werden. Morgen sollte es eigentlich nach Serbien gehen, worauf ich mich schon sehr gefreut hatte.

Fotos mit AfD-Politikerin mit Migrationshintergrund unzumutbar

Pentz: „Gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte kann ich es unseren Gesprächspartnern in Polen, Frankreich, Italien oder Israel nicht zumuten, mit Vertretern einer gesichert rechtsextremistischen Partei an einem Tisch zu sitzen oder Fotos mit dem üblichen Händeschütteln zu machen.“

Also ehrlich gesagt habe ich mich mit den ausländischen Gesprächspartnern (Türkei, Frankreich letztes Jahr) hervorragend verstanden, weil ich im Gegensatz zu den anderen Abgeordneten Englisch und Französisch spreche (ja, selbst die jungen Abgeordneten konnten oft kein Englisch, obwohl sie sich als glühende Europäer bezeichnen… ultrapeinlich), und habe mit ihnen viele politische Überschneidungen gefunden. Weiß also gar nicht, was der Herr Minister meint.

Ultrapeinlich

Ich wurde gerade von Minister Pentz (CDU) darüber informiert, dass meine Kollegen und ich aufgrund der Einstufung durch den Etabliertenschutz von allen künftigen Delegationsreisen ausgeschlossen werden. Morgen sollte es eigentlich nach Serbien gehen, worauf ich mich schon sehr… — Anna Nguyen, MdL (@nguyen_afd) May 4, 2025

Menschen mit Migrationshntergrund nur als brave Schoßhündchen erwünscht

Die 34-jährige Anna Nguyen sitzt seit 2024 im hessischen Landtag. Ihre Eltern sind christliche Vietnamesen, die vor Jahrzehnten aus dem damals kommunistischen Land nach Deutschland flüchteten. Nguyen wurde bekannt, als sie 2021 die damalige Kanzlerkandidatin Baerbock im ZDF wegen der Flüchtlingspolitik in die Mangel nahm. (Quelle)

Hier zeigt sich wiederum ein für den Linksfaschismus typisches Phänomen, das ich schon seit vielen Jahren auf meinem Blog beschreibe:

Menschen mit Migrationshintergrund, Homosexuelle und Menschen aus ähnlichen Gruppen sind so lange die Lieblingskinder der verlogenen Kartellpolitiker, wie sie als „naive Wilde“ oder brave Schoßhündchen ihrer linksgrünen Agenda kuschen bzw. als solche instrumentalisieren lassen. Wagen sie es aber selbst zu denken oder gar die weißen, heterosexuellen Cis-Männchen und – Frauchen zu kritisieren, erweisen diese sich ganz schnell als extrem ausländerfeindlich und homophob.

***

Dieser Blog setzt sich seit mehr als 8 Jahren für einen fairen Umgang mit der AfD ein. Daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Ganz im Gegenteil. Wenn Sie diese Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP