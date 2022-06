(David Berger) Mehrfach geimpft und geboostert hat nun Annalena Baerbock das Schicksal erreicht, das viele geimpfte Menschen weltweit zu erleiden haben. Sie wurde positiv auf das Covid-Virus getestet. Und das auch noch in Pakistan.

Bei einem Dinner in Islamabad, der Hauptstad Pakistan, der Schreck: Annalena bemerkt, dass sie nichts mehr schmeckt. Der in Windeseile aus dem Gepäck geholte Schnelltest gab dann der vielfach „Geimpften“ die Gewissheit: Positiv!

Die „Bild“ enthüllt zugleich, dass Baerbock offensichtlich bereits vor dem Antritt ihrer Reise Kontakt mit einem Mitglied ihrer Familie gehabt habe, das am Samstag zu einem positiven Corona-Fall geworden sei.

Die Weiterreise in eines der Urlaubsparadiese Deutschlands, nach Griechenland, wurde nun gecancelt: „Alle weiteren Termine werden abgesagt, über das weitere Verfahren für die Rückreise werden wir in den nächsten Stunden informieren“ – so einer ihrer Sprecher.

Gehirnentzündung

Experten weisen in letzter Zeit vermehrt darauf hin, dass die Impfung nicht nur ein enormes Nebenwirkungspotential hat, sondern zudem durch Schwächung des Immunsystems und die Tatsache, dass sie nicht für die neuen Varianten gedacht ist, die Geimpften besonders anfällig für Covid-Erkrankungen und v.a. auch Long-Covid-Symptome macht. Gesundheitsminister Lauterbach wies erst vor Kurzem darauf hin, dass das Long COVID oft mit andauernder Entzündung des Gehirns einhergeht. Und er gestand sogar ein, dass die mRNA-Impfungen das Immunsystem schwächen:

Daher schließen wir uns den Wünschen von Christian Lindner an, der gerade seiner Kollegin zu-twitterte: „Wünsche der Kollegin @ABaerbock gute Besserung und eine schnelle Genesung. Hoffentlich ein milder Verlauf!“ Neben der Tatsache, dass Lindner mit den Wünschen um einen milden Verlauf offensichtlich vom Glauben an die Wirksamkeit der Impfung abgefallen ist, noch eine Bitte an die Pakistanis: Könnt Ihr bitte Annalena so lange bei euch behalten, bis das mit der Gehirnentzündung abgeklärt ist?

