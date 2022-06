(David Berger) Bundesgesundheitsminister Lauterbach räumt nun ganz offen ein, dass wir in Deutschland jetzt dank der lang anhaltenden strengen Coronamaßnahmen und der mRNA-Impfungen besonders anfällig für alle möglichen Viren sind, weil unser Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert. Noch vor einem halben Jahr galt diese Behauptung als „Schwurbelei“ von „Impfgegnern“ und „Querdenkern“.

Ja, Sie haben es richtig gehört. Was vor einem halben Jahr noch als „Schwurbelei“ von Impfkritikern und Querdenkern lächerlich gemacht wurde, schmiert uns jetzt Lauterbach ungeniert aufs Brot:

Immunsystem geschwächt

Dank der Coronamaßnahmen und der mRNA-Impfungen sind wir jetzt alle besonders anfällig, weil unser Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert. Und zwar nicht nur anfällig gegenüber den neuen Covid-Varianten, sondern auch gegenüber der Grippe und den RSV. Und endlich werden auch die Kinder richtig krank. Denn RSV, das Humane Respiratorische Synzytial-Virus, ein „weltweit verbreiteter Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege“ gilt als „einer der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen, insbesondere Frühgeborenen und Kleinkindern.“

Fast zeitgleich zu der Rede Lauterbachs, fragte ntv: „Gerade scheint nahezu jeder zu niesen oder zu husten. Auch gibt es dauernd irgendein fieses Magen-Darm-Virus. Manch einer fragt sich, ob das Immunsystem in Corona-Zeiten alle anderen Erreger vergessen hat. Kann das sein?“

Die Äußerungen Lauterbachs fielen in seiner Rede bei der PKV-Jahrestagung am 3. Juni 2022. Er dankte der Branche für ihr Engagement in der Corona-Pandemie. Die Private Krankenversicherung sei ein unverzichtbarer Bestandteil der Versorgung.

Weiter impfen!

Und was empfiehlt Lauterbach als Gegenmaßnahme? Noch mehr impfen.

Auch hier bekommen nun die angeblichen Verschwörungstheoretiker recht: Wer einmal in den Lauterbachschen Teufelskreis eingestiegen ist, kann diesem kaum noch, meist nur noch durch den Tod, entkommen: Willkommen in der Hölle Lauterbachs!

Aber hören und sehen Sie selbst:

Dazu unser Tweet des Tages von Prof. Homburg:

Kernpunkt @Karl_Lauterbach : 1. Unsere Maßnahmen haben zu einer Immunitätslücke geführt, also die Immunität geschädigt.

2. Deshalb brauchen wir ab sofort MEHR Maßnahmen. Stimmen Sie dieser Logik zu? pic.twitter.com/AC0VDjRbsc — Stefan Homburg (@SHomburg) June 6, 2022

