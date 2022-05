(David Berger) Weil sie in einer Whatsapp-Gruppe den „Propheten“ Mohammed beleidigt haben soll, wurde in Nigeria die christliche Studentin Deborah Samuel von Kommilitonen zu Tode gefoltert, gesteinigt und ihr Leichnam verbrannt.

Der „Tagesspiegel“ berichtet dazu: „Im Bundesstaat Sokoto in Nigeria hat ein Lynchmob eine christliche Studentin grausam getötet und ihre Leiche verbrannt. Dutzende muslimische Studenten hätten die junge Frau aus Wut über einen Eintrag in einer öffentlichen Whatsapp-Gruppe gesteinigt, erklärte die Polizei am Donnerstag. Die Studenten holten das Opfer gewaltsam aus dem Sicherheitsraum, in dem sie von den Schulbehörden versteckt worden war, töteten sie und zündeten das Gebäude an.“

A college student, Deborah Samuel, is stoned, beaten and set on fire by fellow students after she criticised posting of religious content on a student WhatsApp group. She was accused of „blasphemy“ of Islam’s founder; students dragged her out of hostel and killed her. In Nigeria pic.twitter.com/2QeKwGGQW0

— Swati Goel Sharma (@swati_gs) May 13, 2022