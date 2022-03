Am 16., 17. und 18. März 2022 wird im Bundestag ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet und über die Zwangsimpfung entschieden werden. „Wir werden alle da sein! Immer am Brandenburger Tor“ – so die Devise der „Demokratiebewegung“.

Und so sieht das Programm aus:

🔵▫️Mittwoch, den 16.03.22

Start: Brandenburger Tor,

Platz des 18. März

Um: 12 Uhr

🔵▫️Donnerstag, den 17.03.22

Start: Brandenburger Tor,

Platz des 18. März

Um: 9 Uhr

🔵▫️Freitag, den 18.03.22

Start: Madame Tussauds-

Unter den Linden 74,

10117 Berlin

Um: 9 Uhr

Die Demo wurden von den Behörden genehmigt (siehe hier). Hier können Sie immer auf dem aktuellen Stand bleiben: Telegramkanal von „Wir stoppen die Impfpflicht“.