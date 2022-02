Ukraine-Konflikt: Sanktionen werden Deutsche härter treffen als die Russen

Die nun angekündigten Sanktionen werden die Deutschen härter treffen als die Russen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) warnt vor enormen Preissteigerungen im Energiesektor und vor einer rasanten Inflation. Eine weltweite Umfrage belegt, dass nirgendwo auf der Welt die Unternehmen so von Russland-Sanktionen betroffen sein würden wie in Deutschland. Ein Gastkommentar von Sven von Storch

Die Außenpolitik der USA, NATO und EU hat versagt. Putin setzt seine Warnungen in die Tat um und greift militärisch die Ukraine an. Für den Fall einer offenen militärischen Einmischung des Westens warnt er vor schlimmen Konsequenzen.

Scholz-Regierung drängt auf harte Wirtschaftssanktionen

Die USA, die EU und die Scholz-Regierung drängen auf harte Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Kanzler Scholz hat angekündigt, dass die Ostsee-Plattform Nord-Stream-2 nicht in Betrieb genommen werden soll. EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen hat die härtesten Sanktionen in der Geschichte der EU angekündigt. Man wolle Russland von allen Finanzmärkten abschneiden: EU kündigt »härteste Sanktionen« an.

Das wird wohl die Deutschen härter treffen als die Russen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) warnt vor enormen Preissteigerungen im Energiesektor und vor einer rasanten Inflation. Eine weltweite Umfrage belegt, dass nirgendwo auf der Welt die Unternehmen so von Russland-Sanktionen betroffen sein würden wie in Deutschland: Institut der deutschen Wirtschaft warnt vor den Folgen der Sanktionen.

Deutschen Firmen und Unternehmen fürchten sich am meisten vor harten Russland-Sanktionen

Die »Welt« berichtete, dass einer umfassenden weltweiten Umfrage (CEO Survey der Beratungsgesellschaft EY) zufolge die deutschen Firmen und Unternehmen sich am meisten vor harten Russland-Sanktionen fürchten. Denn die deutsche Wirtschaft wäre davon am meisten betroffen. Nicht die amerikanische, nicht die britische, sondern die deutsche.

Vielen deutschen Firmen und Unternehmen sei klar, dass die Sanktionen gegen Russland sie hart treffen werden. Und wenn dann auch noch die russischen Gegensanktionen folgen, sieht es für die deutsche Wirtschaft besonders schlecht aus.

Nach den Corona-Lockdowns, im Schatten der Energiekrise und Inflation, würde dies vielen Unternehmen den Todesstoß verpassen.

Wir werden alle dafür bezahlen müssen.

Wir alle werden für diese Sanktionen bezahlen müssen. Dabei sind wir schon jetzt durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Lockdowns, durch die Energiekrise und die Inflation gepeinigt.

Die EU-Kommission und die Scholz-Regierung nehmen skrupellos die Verarmung der eigenen Bevölkerung in Kauf, um ihr außenpolitisches Versagen zu kaschieren.

