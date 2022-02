(David Berger) Die größten Kriegstreiber sind die Schreibtischtäter, in Deutschland besonders die Journalisten in den Mainstreammedien: „Jeder General ist pazifistischer als die journalistischen Kriegstreiber in Deutschland“ – so Roger Köppel, Chefredaktor und Verleger des Wochenmagazins „Weltwoche“.

Und das in einer Meinungseinfalt, die den demokratiefreien Medien in der Bundesrepublik immer mehr eigen ist.

Mediale Kriegsgreuel

Roger Köppel zu den Themen:

Mediale Kriegsgreueln. Betonierte Meinungseinfalt. Ukraine, ein dysfunktionaler Staat. Plagiats Affäre in Österreich. Putin, die wandelnde Kriegserklärung an unsere politische Korrektheit.



Schwäche des Westens als Ursache?

Aus einer anderen Perspektive betrachtet Dieter Stein, Chefredakteur der „Jungen Freiheit“ die Zuspitzung der Ukrainekrise: Eine Krise, die der Westen durch seine Schwäche erst ermöglicht hat, erklärt JF-Chefredakteur Dieter Stein. Ob Energiepolitik, offene Grenzen oder der Zustand der Bundeswehr: dieses Deutschland hat außenpolitisch kein Gewicht. Das müsse sich dringend ändern, um nicht weiter von Russland erpressbar zu sein.



