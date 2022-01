(David Berger) Zehntausende Menschen aus ganz Europa, vorzugsweise aus Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Polen und Frankreich demonstrierten heute friedlich auf den Straßen Brüssels gegen die sich anbahnenden Versuche, Europa in eine Corona-Diktatur zu verwandeln. Bis sich Antifa-Gewalttäter unter die Demonstranten mischten und der Polizei den willkommenen Anlass boten, die Demonstration mit Pfefferspray und Wasserwerfern „aufzulösen“.

Nach ersten Schätzungen der Polizei sollen es „viele Zehntausende“ sein, die derzeit in Brüssel gegen die unangemessene, durch die Wissenschaft nicht gedeckte und menschenrechtlich nicht zu rechtfertigende Politik zahlreicher europäischer Regierungen protestieren. Viele tragen Fahnen aus ihren Heimatländern mit sich.

Die Parolen-Schilder zeigen eine klare Ablehnung gegen alle Formen der Impfpflicht, die psychische Zerstörung unserer Kinder durch völlig unsinnige Lockdownmaßnahmen usw.

Hundertausende sind hier heute auf der Straße hier in Brüssel. #Bru2301

Hundreds of thousands are on the streets here in Brussels today. #Bru2301 pic.twitter.com/g3ZK2klrJb

— Muthelm (@Meenzer721) January 23, 2022