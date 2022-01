Bisher gibt es hunderte Beschwerden von „Impfgeschädigten“, die über physische und psychische Nebenwirkungen nach ihrer Covid-Impfung klagen, die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein und es wird darüber ein Mantel des Schweigens gebreitet. Servus TV bricht ein Tabu und berichtet über die schweren Impfschäden, die die Covid-„Impfung“ verursacht.

„Es ist soweit! Servus TV bringt *kommenden Donnerstag* die allererste Ausstrahlung *Impfschäden: im Stich gelassen* ins TV! Da es aber soviel ist, und auch soviele sind die Gesicht zeigen, wird das eine mehrteilige Doku werden“ schriebt der Macher der Doku. Und weiter: „Der Sendetermin der Reportage „Im Stich gelassen“ läuft am Donnerstag den 20.01.2022 um 21:10 Uhr auf Servus TV. Erzählt jedem davon! Teilt es in jedem Social Media Kanal, oder Seite. Das wir wirklich absolut jedem erreichen!“ Der angegebene Sendetermin 20.1. um 21.10Uhr gilt allerdings nur für Servus TV Österreich. ServusTV Deutschland bringt diese Sendung über Impfschäden am Mittwoch, den 26.1. um 22:15 Uhr.

Aber wer haftet für Impfschäden?

Die öffentliche Debatte um die Covid-Impfpflicht in Österreich ist am Höhepunkt. Noch nie verursachte eine Impfung so eine Spaltung der Gesellschaft. Die Impfopfer und Geschädigten fühlen sich im Stich gelassen. Bisher gibt es hunderte Beschwerden von „Impfgeschädigten“, die über physische und psychische Nebenwirkungen nach ihrer Covid Impfung klagen, die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein und es wird darüber ein Mantel des Schweigens gebreitet. Die Covid-Impfung – Schutz oder Gefahr? Noch nie wurden den Behörden so viele Nebenwirkungen gemeldet wie bei den Covid-Impfungen. Dass genau diese Impfung nun gesetzlich verpflichtend werden soll, stößt in weiten Kreisen der Bevölkerung auf Unverständnis. Die Angst vieler Menschen vor der Impfung wird nicht ernst genommen. Diese Reportage zeigt Schicksale von Impfgeschädigten und spricht mit Experten, die die aktuelle Lage einschätzen. Und viele stellen sich die Frage, wer haftet für Impfschäden? Eine klare Antwort darauf gibt weder die Ärztekammer noch die Bundesregierung. Regie: Bert Ehgartner / Produziert von: Mabon Film GmbH“

Jetzt schon hier!

Wer nicht bis heute Abend oder nächste Woche warten will, der kann die Reportage jetzt schon hier sehen:

