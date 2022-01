(David Berger) Der erste deutsche Motorradclub geht spazieren und solidarisiert sich mit Demonstranten und Kritikern der Corona-Diktatur in Paderborn! „Man kann nicht von Freiheit reden und stattdessen kniend leben“, so der bekannte Youtuber und Aktivist Tim Kellner von Brothers Guard MC Germany.

Videoquelle (c) Facebook – Mehr zu Tim Kellner hier auf seinem YOUTUBEKANAL.

Tim Kellners Youtube-Kanal gehört mit zu den wichtigsten Youtube-Kanälen überhaupt, seine Satiresendungen sind oft beißend sarkastisch, auf treffende Weise böse und ein echter Genuss für Menschen, die unter dem alltäglichen Wahnsinn in Deutschland leiden müssen.

Immer wieder versuchen ihn Mainstreammedien und hinter ihnen stehende Politiker und Aktivisten öffentlich zu verleumden und ihn über Anzeigen etc. mundtot zu machen. Dazu werden die üblichen Totschlagargumente („islamophob“. „Verschwörungstheoretiker“ usw.) gebraucht. Bei „EverybodyWiki“ etwa lesen wir:

„Der Focus berichtete, dass Kellner zu einer Gruppe prominenter deutscher Youtuber gehört, die „Fehlinformationen und Hetze“ verbreiten. Buzzfeed zufolge wurden zu den Vorfällen in Köthen nur die Videos von Russia Today häufiger angesehen als die von Kellner. Er übertraf zu diesem Thema sogar die Video-Klickzahlen der Welt.[16] Kellner sieht sich und seine Anhänger in den sozialen Netzwerken mittlerweile als „quasi größte außerparlamentarische Opposition“ in Deutschland. Er tritt aber auch als Redner bei Demonstrationen gegen den Islam und die deutsche Migrationspolitik auf. Laut Kellner befindet sich Deutschland durch die Einwanderung „in einem Kriegszustand“. Kellner sieht die Einwanderung seit 2015 als „Invasion“ und die Einwanderer als „Invasionsarmee“. Wie der Bayerische Rundfunk berichtete, gehörte Kellner zu einer Gruppe von „YouTube-Verschwörungstheoretikern“, die vor einem angeblichen Wahlbetrug bei der Bayerischen Landtagswahl 2018 warnten.“

Kellner (48) machte bundesweit u.a. Anfang 2020 von sich reden, als ein Berliner Gericht entschied, dass er Sawsan Chebli „islamische Sprechpuppe“ nennen darf.

***

