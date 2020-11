Eine Zusammenstellung von Videos, in denen sich die Antifa in Washington, DC, am Samstagabend nach dem „Millionen-MAGA-Marsch“ in gewalttätigen Hetzjagden gegen Trump-Anhänger ergeht.

Ein Kommentar dazu: „Was für eine Schande! Zuzusehen, wie all die dämonischen Individuen Trump-Anhänger gewaltsam angreifen, ist einfach nur beschämend, und diese Leute sind KEINE Patrioten, wie Biden alle glauben machen möchte. Gott segne all die mutigen Menschen, die für unseren Präsidenten Donald J. Trump marschieren. Gott segne Amerika und bewahre uns vor den Angriffen des Bösen.

***

Sie wollen die Monokultur einer linken bis linksextremen Medienlandschaft verhindern? Dann unterstützen Sie bitte die die Arbeit von PP!

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP