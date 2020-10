(David Berger) In der Straubinger Jesuitenkirche hat sich ein besonders blasphemischer Akt ereignet: Unbekannte köpften eine Statue der Mutter Gottes, setzen dem Kopf eine Corona-Maske auf und warfen ihn auf den Platz vor die Kirche.

Wie Prof. Dr. Ulrich Lehner auf Twitter bekannt gemacht hatte, wurde in seiner bayerischen Heimatstadt Straubing, in der Kirche gegenüber seinem Elternhaus, eine Muttergottes-Statue enthauptet…

Den Kopf fand man außerhalb der Kirche. Die Täter hatten ihm eine „Alltagsmaske“ aufgesetzt. Einer der Kommentatoren dazu: „Die Dämonen werden von Tag zu Tag mutiger, Ulrich. Es tut mir leid, das zu sehen. Gebete für Eure Heimatstadt.“

My hometown #Straubing in #Bavaria. The church across my parent's house. It takes real bravery to decapitate the statue of a woman who wants to be everybody's mother….

#Germany #AntiChristian #violence #Mary pic.twitter.com/vSkZrNfJgy

— Ulrich L. Lehner (@ulrichlehner) October 27, 2020