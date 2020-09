„Allahu akbar“ statt „Grüß Gott“, muslimische Gebetsrufe statt die Nationalhymne. Einschulung in Merkels rotgrünem Deutschland. Aber: Es gibt keine Islamisierung!

Erinnern Sie sich noch an ihre Einschulung? Ich kann mich noch recht gut an meine erinnern. Wie auf den Kindergarten hatte ich auch keine Lust auf die Schule, ein kleiner Trost war da für mich, dass in diesem Rahmen ein feierlicher katholischer Gottesdienst in der Pfarrkirche nahe der Schule stattfand – Das war in der 70erJahren im katholischen Teil in Baden-Württembergs (Igersheim bei Bad Mergentheim).

„Es gibt keine Isdlamisierung“

Der folgende religiöse Ritus soll sich vor einigen Tagen ebenfalls bei einer Einschulung in Baden-Württemberg ereignet haben. Wie sich die Zeiten ändern… Aber: Es gibt keine Islamisierung. Wer so etwas behauptet, ist islamophop, Rassist und wein Nazi sowieso…

Kopftuchstreit an Grundschule

Die Schrotenschule in Tuttlingen, an der sich das gefilmte Geschehen zugetragen haben soll, ist bereits seit Längerem für ihr erklärungsbedürftiges Verhältnis zum Islam bekannt: Schon 2017 berichtete die „Schwäbische Zeitung“: „Eine Klassenlehrerin an der Tuttlinger Schrotenschule trägt ein Kopftuch. Ein Vater sieht die religiöse Neutralität gefährdet und nimmt seine siebenjährige Tochter von der Schule.“

